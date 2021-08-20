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    Польща створила табори для прийому мігрантів на кордоні з Білоруссю

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    Прикордонна служба Польщі запобігла нелегальний перехід кордону в 1342 випадках - Польща створила табори для прийому мігрантів на кордоні з Білоруссю
    Прикордонна служба Польщі запобігла нелегальний перехід кордону в 1342 випадках
    Фото strazgraniczna.pl

    З початку поточного місяця кордон з Польщею спробували нелегально перетнути з боку Білорусі 2100 осіб

    Через великий наплив мігрантів, які нелегально перетинають кордон Польщі з боку Білорусі, влада Варшави створила нові табори з охороною для прийому біженців. Два таких установи вже відкриті в населених пунктах Бяла Подляска і Червона-Бур на сході країни. Про це інформує DW.

    Напередодні міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про посилення прикордонної охорони з допомогою армії. До кордону з Білоруссю будуть спрямовані понад 900 військовослужбовців, заявив він.

    За даними польського міністерства внутрішніх справ від 18 серпня, тільки з початку поточного місяця кордон з Польщею спробували нелегально перетнути з боку Білорусі 2100 осіб. Прикордонна служба запобігла нелегальний перехід кордону в 1342 випадках. Ще 758 осіб були затримані та направлені в закриті гуртожитки для біженців.

    Як повідомляє агентство PAP та низка інших польських ЗМІ, в даний час група з 32 біженців з Афганістану й Іраку перебувають на схід від Білостока на нейтральній смузі кордону з Білоруссю. Польська сторона не спускає їх на свою територію, пише видання Gazeta Wyborcza. В результаті люди вже 11 днів перебувають в лісі. «Вирішення проблеми з людьми, які намагаються проникнути на територію Польщі, полягає в тому, що б не допустити їх до Польщі», – підкреслив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецкій, коментуючи дану ситуацію.

    Як повідомляє агентство PAP і ряд інших польських ЗМІ, в даний час група з 32 біженців з Афганістану і Іраку знаходиться на схід від Білостока на нейтральній смузі на кордоні з Білоруссю. Польська сторона не спускає їх на свою територію, пише видання Gazeta Wyborcza. В результаті люди вже 11 днів перебувають в лісі. «Вирішення проблеми з людьми, які намагаються проникнути на територію Польщі, полягає в тому, що б не допустити їх до Польщі», – підкреслив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецкій, коментуючи дану ситуацію.

    Нагадаємо, Литва хоче виділити €42 млн на зміцнення кордону з Білоруссю. Також планують вдосконалити систему спостереження. Таке рішення прийняли, щоб боротися з напливом нелегальних мігрантів.

    На початку серпня у Литві на кордоні з Білоруссю затримали рекордну кількість мігрантів.

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    Теги: Польща міністр зброя Литва кордон влада біженці
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    Польща створила табори для прийому мігрантів на кордоні з Білоруссю