Україна відкрила усі пункти пропуску на кордоні з ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Держприкордонслужба заявила про готовність забезпечити пропуск громадян, де суміжні сторони відновлять роботу КПВВ

На українському кордоні запрацювали пункти пропуску, де відновили роботи суміжні сторони

Україна відкрила усі пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою. Про це розповів під час відповідей на запитання користувачів Facebook керівник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк, передає пресслужба ДПСУ.

Генерал Лисюк наголосив, що український уряд розпорядженням ще від 20 травня відновив роботу усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою.

«Але фактично функціонують лише ті, де відновили роботу суміжні сторони. Юрій Олександрович нагадав, що цього тижня поновилась робота двох пунктів пропуску після відповідних рішень влади сусідніх країн. Так, з 16 червня у пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, знову почали пропускати автотранспорт, а з 17 червня з’явилася можливість перетинати українсько-румунський кордон у пункті пропуску «Солотвино», — йдеться в повідомленні.

Також начальник управління організації прикордонного контролю наголосив, що як тільки уповноважені органи країн ЄС та Молдови приймуть рішення про відновлення роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною, Держприкордонслужба готова забезпечити такий пропуск зі свого боку.

Разом з тим глава уряду Денис Шмигаль оголосив про початок другої хвилі Covid-19.

Також нагадаємо, що Угорщина відновила автобусний рух до України.

Раніше повідомлялося, що Україна відкриє кордони з РФ і Білоруссю.

Крім того, в МЗС пояснили, чи пускатимуть українців за кордон на відпочинок.

Нагадаємо, з 15 червня Україна частково відновила міжнародне авіасполучення. Українці вже можуть відвідати чотири країни – це Албанія, США, Велика Британія та Туреччина. З 27 червня відвідати можна буде також Туніс.

16 червня Польща погодила рух легковиків через пункти пропуску «Медика - Шегині».

Раніше міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн зі значним поширенням коронавірусної хвороби Covid-19. У списку 50 країн у «червоній» зоні.

Крім того нагадаємо, що адаптивний карантин в Україні продовжено до серпня.

Читайте також: