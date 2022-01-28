Російський шпигун планував теракти в Одесі
Замовник цікавиться у агента, чи має він навички стрільби з гранатомета
Служба безпеки оприлюднила докази планування терактів у Одесі, які збирався скоїти російський агент. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Записи, оприлюднені спецслужбою, містять окремі фрагменти розмови між російським агентом і виконавцем.
На записах зафіксовано окремі елементи розмови між агентом РФ та знайденим ним виконавцем. Зокрема, мова йде про:
- понівечення пам’ятника Героїв Небесної Сотні в Одесі та відсутність медійного резонансу;
- підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим у районі ООС;
- щодо співпраці з російською розвідкою та навичок стрільби з гранатомета;
- стосовно планування серії терактів в Одеській області, у тому числі на території військової частини.
Наразі зловмисника взято під варту, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.