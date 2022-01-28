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    Російський шпигун планував теракти в Одесі

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    СБУ оприлюднила запис розмови замовника терактів з виконавцем - Російський шпигун планував теракти в Одесі
    СБУ оприлюднила запис розмови замовника терактів з виконавцем
    скріншот з відео СБУ

    Замовник цікавиться у агента, чи має він навички стрільби з гранатомета

    Служба безпеки оприлюднила докази планування терактів у Одесі, які збирався скоїти російський агент. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Записи, оприлюднені спецслужбою, містять окремі фрагменти розмови між російським агентом і виконавцем.

    На записах зафіксовано окремі елементи розмови між агентом РФ та знайденим ним виконавцем. Зокрема, мова йде про:

    • понівечення пам’ятника Героїв Небесної Сотні в Одесі та відсутність медійного резонансу;
    • підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим у районі ООС;
    • щодо співпраці з російською розвідкою та навичок стрільби з гранатомета;
    • стосовно планування серії терактів в Одеській області, у тому числі на території військової частини.

    Наразі зловмисника взято під варту, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

    Теги: теракт бойовики на Донбасі СБУ Одеса шпигун Одещина
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    Російський шпигун планував теракти в Одесі