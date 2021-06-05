  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Польща закидає Росії надання неповної інформації про навчання на кордоні з Україною

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дипломат акцентує увагу на тому, що Росія надає неповну інформацію щодо навчань - Польща закидає Росії надання неповної інформації про навчання на кордоні з Україною
    Дипломат акцентує увагу на тому, що Росія надає неповну інформацію щодо навчань
    Фото з відкритих джерел

    Рівень довіри до навчань, які організовує Росія, дорівнює нулю

    Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів про характер навчань «Захід-2021», які планують провести восени Росія та Білорусь.

    «Це щорічні навчання. Ми кожного разу звертаємо увагу, аби вони були прозорими. Є обов'язковий механізм в рамках ОБСЄ для наголошення про воєнні навчання. Ми очікуємо, що інформація про те, коли, скільки і куди проводять передислокацію війська, має бути відома», розповів дипломат.

    Бартош Ціхоцькі стверджує, що, на жаль, уже багато років Росія каже, що вона проводить не одне навчання, а багато маленьких. І за параметрами кількості вони менші, ніж ті, за якими Росія зобов’язана надати будь-яку інформацію. «Але це не зовсім коректно з їхнього боку. Нам усім, у тому числі Росії, це не допомагає відбудувати рівень довіри. Сьогодні, повторюсь, він є майже нульовим. І це для Росії також погано», підкреслив польський посол.

    Додамо, що головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія може використати територію інших держав для тиску на Київ. Зокрема, загрозу для України становлять спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2021».

    Як відомо, раніше Хомчак заявив, що збройні сили України перебувають на першому місці серед збройних сил усіх країн-претендентів з виконання завдань, необхідних для вступу у НАТО.

    Читайте також інтерв'ю: «Це не у Польщі загострення історичних питань пов'язують з виборами, а в Україні»
    Теги: Росія Польща Бартош Ціхоцькі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Польща закидає Росії надання неповної інформації про навчання на кордоні з Україною