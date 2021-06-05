Польща закидає Росії надання неповної інформації про навчання на кордоні з Україною

Рівень довіри до навчань, які організовує Росія, дорівнює нулю

Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів про характер навчань «Захід-2021», які планують провести восени Росія та Білорусь.

«Це щорічні навчання. Ми кожного разу звертаємо увагу, аби вони були прозорими. Є обов'язковий механізм в рамках ОБСЄ для наголошення про воєнні навчання. Ми очікуємо, що інформація про те, коли, скільки і куди проводять передислокацію війська, має бути відома», – розповів дипломат.

Бартош Ціхоцькі стверджує, що, на жаль, уже багато років Росія каже, що вона проводить не одне навчання, а багато маленьких. І за параметрами кількості вони менші, ніж ті, за якими Росія зобов’язана надати будь-яку інформацію. «Але це не зовсім коректно з їхнього боку. Нам усім, у тому числі Росії, це не допомагає відбудувати рівень довіри. Сьогодні, повторюсь, він є майже нульовим. І це для Росії також погано», – підкреслив польський посол.

Додамо, що головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія може використати територію інших держав для тиску на Київ. Зокрема, загрозу для України становлять спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2021».

Як відомо, раніше Хомчак заявив, що збройні сили України перебувають на першому місці серед збройних сил усіх країн-претендентів з виконання завдань, необхідних для вступу у НАТО.