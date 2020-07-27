Польща заявила про вихід зі Стамбульської конвенції
За словами міністра юстиції країни, Стамбульська конвенція містить шкідливі ідеологічні положення
Сьогодні Міністерство юстиції Польщі подало офіційний запит в Міністерстві у справах сім'ї, праці і соціальної політики про початок виходу країни зі Стамбульської конвенції. За словами міністра юстиції Збігнєва Зебро, Стамбульська конвенція містить шкідливі ідеологічні положення.
Про це повідомляє Polskie Radio.
«Сьогодні я подав офіційну заяву міністра сім'ї, праці і соціальної політики, яке Міністерство має право ініціювати як формальний процес, пов'язаний з припиненням дії Стамбульської конвенції», - заявив Зебро.
Раніше міністр заявляв, що польське законодавство є зразковим, коли мова йде про стандарти захисту жінок від насильства. При цьому він зазначав, що в конвенції немає рішень щодо захисту жінок, які б Польща не виконала.
Зазначимо, що Стамбульська конвенція є міжнародною угодою Ради Європи, спрямованим проти насильства щодо жінок та домашнього насильства.
Уряд Польщі підписав Конвенцію в грудні 2012 року, а ратифікувала - у 2015 році.
До слова, наприкінці травня ООН закликала Верховну Раду терміново ратифікувати Стамбульську конвенцію.
Нагадаємо, електронна петиція до президента України з закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч.
Як відомо, ще у грудні 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству, відому також як Стамбульська конвенція.