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    Польща заявила про вихід зі Стамбульської конвенції

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    <span>Міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро</span> - Польща заявила про вихід зі Стамбульської конвенції
    Міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро

    За словами міністра юстиції країни, Стамбульська конвенція містить шкідливі ідеологічні положення

    Сьогодні Міністерство юстиції Польщі подало офіційний запит в Міністерстві у справах сім'ї, праці і соціальної політики про початок виходу країни зі Стамбульської конвенції. За словами міністра юстиції Збігнєва Зебро, Стамбульська конвенція містить шкідливі ідеологічні положення.

    Про це повідомляє Polskie Radio.

    «Сьогодні я подав офіційну заяву міністра сім'ї, праці і соціальної політики, яке Міністерство має право ініціювати як формальний процес, пов'язаний з припиненням дії Стамбульської конвенції», - заявив Зебро.

    Раніше міністр заявляв, що польське законодавство є зразковим, коли мова йде про стандарти захисту жінок від насильства. При цьому він зазначав, що в конвенції немає рішень щодо захисту жінок, які б Польща не виконала.

    Зазначимо, що Стамбульська конвенція є міжнародною угодою Ради Європи, спрямованим проти насильства щодо жінок та домашнього насильства.

    Уряд Польщі підписав Конвенцію в грудні 2012 року, а ратифікувала - у 2015 році.

    До слова, наприкінці травня ООН закликала Верховну Раду терміново ратифікувати Стамбульську конвенцію.

    Нагадаємо, електронна петиція до президента України з закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч. 

    Як відомо, ще у грудні 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству, відому також як Стамбульська конвенція. 

     Читайте також: Посол Андрій Дещиця: Без українців Польщі буде складно втримати економіку на нинішньому рівні
    Польща Міністерство юстиції права громадян Стамбульська конвенція жінка
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