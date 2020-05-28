ООН закликала Верховну Раду терміново ратифікувати Стамбульську конвенцію



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Петиція, що закликає ратифікувати Стамбульську конвенцію, набрала понад 25 тисяч голосів

В ООН також засудили нещодавні випадки вербального й кібер-насильства, спрямованих проти жінок-політиків

ООН закликає Парламент України вжити заходів щодо ратифікації Стамбульської конвенції.

Про це йдеться в заяві ООН.

«Насильство щодо жінок та дівчат - це не лише порушення прав людини; воно руйнує життя жінок та їх родин по всій країні. В Україні жінки становлять 86% жертв зґвалтувань та 78% потерпілих від домашнього насильства. Руйнівний вплив насильства щодо жінок очевидний; але менш очевидним є шкідливий вплив на сім’ї, громаду, економіку, і на розвиток країни в цілому. Пандемія Covid-19 змінює спосіб нашого життя - в той час, як ситуація зближує багато сімей, інших вона, навпаки, роз’єднує. У сукупності, під тиском зростання безробіття та фінансових проблем, самоізоляції та відсутності соціальної взаємодії рівень домашнього насильства зростає тривожними темпами», - йдеться в заяві.

В ООН також засудили нещодавні «випадки мови ворожнечі та вербального й кібер-насильства, спрямованих проти жінок-політиків, державних діячок, захисниць прав людини та гендерної рівності».

«Адвокація за права жінок та гендерну рівність ні за яких обставин не повинна ставати причиною того, щоб захисники і захисниці прав людини наражались на ризики погроз та нападів. Толерантність до таких проявів насильства сприяє нерівності чоловіків та жінок, а також поширенню гендерних стереотипів, та виправдовує дискримінацію щодо жінок та дівчат, посилюючи ґендерно-зумовлене насильство», - підкреслили в ООН.

ООН в Україні закликає парламент України вжити заходів щодо ратифікації Стамбульської конвенції та здійснити кроки, необхідні для створення суспільства, вільного від гендерно-обумовленого насильства».

Нагадаємо, електронна петиція до президента України з закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч. Зараз вона знаходиться на розгляді.

Нагадаємо, ще у грудні 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству, відому також як Стамбульська конвенція.