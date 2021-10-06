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    Помер народний синоптик Леонід Горбань

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    У віці 82 років помер народний синоптик Леонід Горбань - Помер народний синоптик Леонід Горбань
    У віці 82 років помер народний синоптик Леонід Горбань
    фото: segodnya

    Про смерть народного синоптика широкій громадськості стало відомо тільки зараз, хоча він помер 1 жовтня

    Минулої п'ятниці, 1 жовтня, у віці 82 років помер відомий український народний синоптик Леонід Горбань, який передбачав прогноз погоди на кілька років. Про це з посиланням на рідних Горбаня повідомляє «Обозреватель».

    Про смерть народного синоптика широкій громадськості стало відомо тільки зараз, проте причини смерті поки залишаються невідомими.

    «Леоніда Івановича не стало 1 жовтня», – зазначила невістка народного синоптика.

    Леонід Горбань прославився як людина, яка могла спрогнозувати погоду на рік вперед. Разом з тим він не був визнаний офіційними синоптиками та ніяк не співпрацював з ними.

    Народний синоптик написав кілька книг. Над першою – «Народний календар погоди» – він працював понад 30 років. Найвідомішою його книгою є «Погода до 2030 року».

    Нагадаємо, середньомісячна температура повітря вересня в Києві становила +13,6°С, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 1,3°С.

    За середньою температурою повітря літо 2021 року посідає другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.

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    Теги: прогноз погоди смерть Україна
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    Помер народний синоптик Леонід Горбань