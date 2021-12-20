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    Думки вголос

    Хто він, таємничий мільярдер Стрелковський, який здає житло людям президента?

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Про таємничого мільярдера В'ячеслава Стрелковського відомо небагато, він не вивішує свої фотографії в інтернет, і уникає спілкування з журналістами - Хто він, таємничий мільярдер Стрелковський, який здає житло людям президента?
    Про таємничого мільярдера В'ячеслава Стрелковського відомо небагато, він не вивішує свої фотографії в інтернет, і уникає спілкування з журналістами

    Чи не багато громадян Росії навколо найбільш довірених осіб президента?

    Мовою оригіналу

    Вячеслав и Диана Стрелковские – владельцы дома, в котором проживали помощник президента Мария Левченко, замминистра МВД Гогилашвили и начальник ГУР МО Буданов, являются гражданами России, получили паспорта в июле 2015-го в Крыму.

    «Мне известна эта особа. Публично я, честно говоря, не очень помню, в чем его обвиняли. Но это лицо связывали с незаконным оборотом наличных денег. «Обнал» – так сказал о Вячеславе Стрелковском Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Минобороны.

    О таинственном миллиардере Вячеславе Стрелковском известно немного, он не вывешивает свои фотографии в интернет, и избегает общения с журналистами, хотя у него есть роскошное поместье в поселке Козин на целый гектар. В некоторых медиа о нем пишут как якобы об одном из главных «конвертаторов», совладельце платежной системы GlobalMoney, которая якобы оборачивает и обналичивает миллиарды гривен ежемесячно. Стрелковский прославился, когда выяснилось, что именно в его доме в селе Хотов проживает самый близкий к президенту Зеленскому человек – помощник Мария Левченко, вместе со скандально известным Александром Гогилашвили, а также, что не менее удивительно, с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и его супругой Марианной.

    Одним из факторов скандала с назначением Гогилашвили заместителем министра является то, что, согласно российским базам данных, он до сих пор является гражданином РФ и обладает российским паспортом. Однако Гогилашвили в интервью изданию «Бабель» заявил, что российского гражданства не имеет, и стал гражданином Украины в 2019 году.

    Цензор.Нет начал изучать фигуру Стрелковского, и мы проверили прежде всего его контакты с нашим врагом - Россией, согласно российским базам данных, к которым можно получить доступ через интернет. Потому что если Стрелковский сдает дом главным секретоносителям Украины, то может быть риск утечки информации.

    И оказалось, что и Вячеслав Стрелковский и его супруга Диана Стрелковская значатся в доступных источниках как граждане России.

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    Хто він, таємничий мільярдер Стрелковський, який здає житло людям президента?
    Хто він, таємничий мільярдер Стрелковський, який здає житло людям президента?
    Хто він, таємничий мільярдер Стрелковський, який здає житло людям президента?
    Хто він, таємничий мільярдер Стрелковський, який здає житло людям президента?
    Хто він, таємничий мільярдер Стрелковський, який здає житло людям президента?

    7 июля 2015 года Вячеслав и Диана Стрелковские, согласно доступным данным, получили российские паспорта в Симферополе. 9 июля паспорт был вручен, на документе подпись Стрелковского, то есть можно предположить, что действовал он осознанно, это не была автоматическая выдача. В документе о выдаче значится, что паспорт заменяется взамен того, что оформлен весной 2014-го.

    Место регистрации Стрелковских в Крыму согласно документу – Ялта, улица Ялтинская, дом 34.

    Мы провели проверку данных по общедоступной базе Федеральной налоговой службы РФ через проверку ИНН – индивидуального налогового номера. Внесли в базу номер российского паспорта Стрелковского, его фамилию, имя, отчество, и год и дату рождения. И оказалось, что такой гражданин в РФ в базе значится, и свой налоговый номер имеет, вот введите сами данные из документов, проверьте: https://service.nalog.ru/inn.do.

    Получается, человек, которого начальник ГУР МО считает «обнальщиком», и который сдает в аренду дом близким к президенту людям, может быть тесно связан с Россией, и проходит по различным российским системам учета. Надеюсь, Стрелковские сочтут возможным пояснить, какие у них контакты в РФ? И имеют ли эти контакты какое-то влияние на власть в Украине, и на «обнал», о котором сказал Буданов.

    Мне кажется, это важно знать и ОП и ГУР МО – не много ли граждан России вокруг наиболее доверенных лиц президента? И связи между ними – это случайность или не случайность? А вдруг в доме, где живут секретоносители какая-нибудь прослушка окажется, случайно? И не получается ли так, случайно, что мы сами финансируем войну против себя, потому что кто-то во власти крышует теневой финансовый рынок?

    Мы готовы предоставить Вячеславу и Диане Стрелковским возможность высказать свою позицию и разъяснить ситуацию. Учитывая их уровень влияния, хотелось бы опубликовать ответ.

    И хотелось бы все-таки узнать позицию Минобороны, СБУ, ОГПУ – проводится ли проверка фактов, указанных в журналистских расследованиях Бігус.інфо и Слідство.інфо?

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    Джерело: блог Юрія Бутусова

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    Теги: Росія МВС СБУ Олександра Гогілашвілі
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    Хто він, таємничий мільярдер Стрелковський, який здає житло людям президента?