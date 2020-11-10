Huawei через санкції США продає підрозділ Honor

Honor планує зберегти більшу частину своєї управлінської команди і сім тисяч співробітників

Угода має відбутись вже цього місяця

Телекомунікаційний гігант Huawei не витримав санкцій США, які звинуватили бренд у співпраці з китайськими спецслужбами і стеженням за користувачами, і вирішив продати підрозділ Honor за 15,2 мільярда доларів. Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Продаж має відбутись вже в найближчий тиждень, а покупцем виступить консорціум на чолі з дистриб'ютором смартфонів Digital China. В угоді візьмуть участь також інвестиційні фірми, підтримувані владою міста Шеньчженя, де знаходиться штаб-квартира Huawei. За словами джерел, буде проданий сам бренд, відділи досліджень і розробок, а також ланцюжки постачання.

Honor планує зберегти більшу частину своєї управлінської команди і сім тисяч співробітників, а також вийти на біржу протягом трьох років, пише видання. Продаж підрозділу говорить про те, що Huawei не сподівається на якісь швидкі зміни після приходу нової адміністрації США, відзначають експерти.

США підозрюють компанію у співпраці з китайськими спецслужбами і стеження за користувачами. У минулому році Вашингтон включив її в чорний список і позбавив можливості поставляти на американський ринок технології і комплектуючі для розгортання мереж 5G. Huawei звинувачення на свою адресу відкидає і вважає їх політично мотивованими.

Нагадаємо, 15 жовтня Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України підписала меморандум з компанією «Хуавей Україна» з метою «покращення державно-приватної взаємодії, співпраці у сферах кібербезпеки, кіберзахисту та телекомунікацій».

Влітку цього року США офіційно оголосили Huawei загрозою національній безпеці.

У серпні цього року США внесли у чорний список 38 компаній за співпрацю з Huawei.