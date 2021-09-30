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    Гімназія на Івано-Франківщині отримає мільйон гривень за вакцинацію

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    Заклад використає гроші на розвиток - Гімназія на Івано-Франківщині отримає мільйон гривень за вакцинацію
    Заклад використає гроші на розвиток
    Фото Вовчинецька гімназія/ Facebook

    У навчальному закладі вакцинувалися 100% працівників

    Мер Івано-Франківська раніше анонсував приз школі, яка першою вакцинує всіх вчителів від коронавірусу. Тепер стало відомо, який навчальний заклад переміг – Вовчинецька гімназія, там отримали щеплення всі 44 працівники. Школа отримає один мільйон гривень. Про це повідомив у Facebook міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

    За словами мера, цю суму гімназія з села Вовчинці отримає на розвиток інфраструктури.

    Марцінків додав, що всі школи в Івано-Франківській громаді продовжують працювати попри запровадження жовтої зони, адже кількість вакцинованих педагогів перевищує 80%. Також вже є навчальні заклади зі 100% вакцинованих працівників.

    «Маємо школу, яка отримає мільйон гривень на розвиток інфраструктури. Це Вовчинецька гімназія, де вакцинувалися 44 працівників із 44. Ще чотири заклади громади мають більш як 95-96% вакцинації. Це теж досить високий показник», – повідомив Марцінків.

    До слова, у МОН заявили, що у Львівській, Вінницькій, Одеській, Рівненській, Івано-Франківській і Волинській областях на дистанційному навчанні перебуває понад 40% шкіл. Тож наразі ці області «під пильним контролем» МОН.

    Загалом в Україні 3,3 тисячі шкіл перебувають на дистанційному навчанні.

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    Теги: школа мер Facebook щеплення Руслан Марцінків
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    Гімназія на Івано-Франківщині отримає мільйон гривень за вакцинацію