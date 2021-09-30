  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Україні різкий стрибок захворювання на Covid-19: майже 12 тисяч за добу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Майже 200 осіб у середу померли від наслідків Covid-19 - В Україні різкий стрибок захворювання на Covid-19: майже 12 тисяч за добу
    Майже 200 осіб у середу померли від наслідків Covid-19
    фото: КМДА

    Напередодні 2,5 тис. українців госпіталізували з коронавірусом

    За минулу добу, 29 вересня, в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Сovid-19 (з них дітей – 1 054, медпрацівників – 242). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 2 556 осіб, летальних випадків – 194, одужало – 3 839 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 46,6 тис. осіб,
    • методом ІФА – 10,6 тис. осіб,
    • експрес-тестами – трохи більше 36 тис. осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2,4 млн осіб;
    • одужало – 2,2 млн осіб
    • летальних випадків – понад 56 тисяч;
    • проведено ПЛР-тестувань – 12,8 млн.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.

    234_02

    Як відомо, 28 вересня в Україні підтвердили понад 9,6 тис. нових випадків коронавірусу.

    Раніше МОЗ розповів, чому медики – не в переліку професій для обов’язкової вакцинації.

    Нагадаємо, в Україні уряд ввів обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для громадян певних професій.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні різкий стрибок захворювання на Covid-19: майже 12 тисяч за добу