В Україні різкий стрибок захворювання на Covid-19: майже 12 тисяч за добу

Майже 200 осіб у середу померли від наслідків Covid-19

Напередодні 2,5 тис. українців госпіталізували з коронавірусом

За минулу добу, 29 вересня, в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Сovid-19 (з них дітей – 1 054, медпрацівників – 242). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 556 осіб, летальних випадків – 194, одужало – 3 839 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 46,6 тис. осіб,

методом ІФА – 10,6 тис. осіб,

експрес-тестами – трохи більше 36 тис. осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2,4 млн осіб;

одужало – 2,2 млн осіб

летальних випадків – понад 56 тисяч;

проведено ПЛР-тестувань – 12,8 млн.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.

Як відомо, 28 вересня в Україні підтвердили понад 9,6 тис. нових випадків коронавірусу.

Раніше МОЗ розповів, чому медики – не в переліку професій для обов’язкової вакцинації.

Нагадаємо, в Україні уряд ввів обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для громадян певних професій.