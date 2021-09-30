В Україні різкий стрибок захворювання на Covid-19: майже 12 тисяч за добу
Напередодні 2,5 тис. українців госпіталізували з коронавірусом
За минулу добу, 29 вересня, в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Сovid-19 (з них дітей – 1 054, медпрацівників – 242). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 556 осіб, летальних випадків – 194, одужало – 3 839 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 46,6 тис. осіб,
- методом ІФА – 10,6 тис. осіб,
- експрес-тестами – трохи більше 36 тис. осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2,4 млн осіб;
- одужало – 2,2 млн осіб
- летальних випадків – понад 56 тисяч;
- проведено ПЛР-тестувань – 12,8 млн.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.
Як відомо, 28 вересня в Україні підтвердили понад 9,6 тис. нових випадків коронавірусу.
Раніше МОЗ розповів, чому медики – не в переліку професій для обов’язкової вакцинації.
Нагадаємо, в Україні уряд ввів обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для громадян певних професій.