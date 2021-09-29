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    В Україні 92% померлих від Covid-19 мали супутні захворювання (документ)

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    Найбільше смертей за майже сім місяців було зафіксовано у Дніпропетровській області та Києві - В Україні 92% померлих від Covid-19 мали супутні захворювання (документ)
    Найбільше смертей за майже сім місяців було зафіксовано у Дніпропетровській області та Києві
    фото: depositphotos

    Найчастіше від недугу помирали люди віком від 70 років і старше

    Протягом 1 березня-16 вересня 2021 року в Україні зареєстровано 28,7 тис. осіб із коронавірусною хворобою Covid-19, які померли. У середньому 92% померлих мали супутні захворювання. Про це «Главкому» повідомив заступник генерального директора держустанови «Центр громадського здоров’я МОЗ» Владислав Збанацький у відповіді на інформаційний запит.

    У розрізі областей найбільше смертей за вказаний період зафіксовано у Дніпропетровській (2772 особи), місті Київ (2663) і Харківській (2193) областях. Найменше – у Кіровоградській (508 осіб), Волинській (572) і Луганській (575) областях.

    Найчастіше від Covid-19 помирали люди віком від 70 років і старше – всього 15,7 тис. осіб (54,8% від загальної кількості «ковідних» смертей).

    (для перегляду натисніть на зображення)

    Водночас Центр громадського здоров’я МОЗ не відповів на запитання «Главкома» щодо кількості осіб, котрі були вакциновані проти Covid-19 (і якою вакциною), а потім підхопили коронавірус і померли.

    Як повідомляв «Главком», в Україні більше 98% померлих від Covid-19 у віці старше 60 років – невакциновані. Такі дані навело Міністерство охорони здоров’я. Також 97% госпіталізованих з коронавірусною інфекцією серед цієї вікової групи не мають повного курсу вакцинації.

    Вакцинація від Covid-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено 12,4 млн щеплень.

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    Теги: смерть вакцинація коронавірус
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    В Україні 92% померлих від Covid-19 мали супутні захворювання (документ)