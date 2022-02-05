У Києві на вихідних потеплішає: якої погоди чекати

6 лютого, майже весь день у столиці буде похмурим

Вихідні у столиці будуть похмурими

У суботу, 5 лютого, погода в Києві весь день буде хмарною та сніжною. Опади очікуються протягом усього дня, але надвечір посиляться. Про це повідомляє портал Sinoptik. Синоптики попереджають, що у столиці цього дня температура повітря коливатиметься від 5 градусів морозу до 2 градусів тепла.

З самого ранку йтиме дрібний сніг, під вечір його змінить дрібний дощ зі снігом.

У неділю, 6 лютого, майже весь день у столиці буде похмурим, лише в вечорі небо проясниться. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря 0…+2.

Нагадаємо, бабак Тимко «розповів», коли в Україну прийде весна .