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    Сніг та морозець: прогноз погоди на сьогодні

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    5 лютого у більшості регіонів уночі приморозить - Сніг та морозець: прогноз погоди на сьогодні
    5 лютого у більшості регіонів уночі приморозить
    фото: Фотоподорожі Україною/Facebook

    У суботу в Україні прогнозують вночі буде до -12°C

    У суботу, 5 лютого, в Україні переважатиме морозна погода, у західних областях можливий мокрий сніг. Про це інформує Укргідрометцентр.

    Так, у північних регіонах нічна температура опуститься до -12°C, а денна коливатиметься від -4°C до -2°C. Також впродовж дня очікується мокрий сніг.

    Також морозно буде і на сході – там нічна температура знизиться до -11°C, а вдень до -4°C. Синоптики також прогнозують сніг.

    У деяких західних областях: Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській впродовж доби йтиме мокрий сніг, денна температура коливатиметься від -1°C до +3°C.

    У Вінницькій області 5 лютого і вночі, і вдень без суттєвих опадів. Нічна температура опуститься до -5°C, а денна коливатиметься від -1°C до +1°C. В інших центральних регіонах – до -3°C вдень.

    На півдні країни та у Криму вдень до +2°C, без суттєвих опадів.

    У Києві вдень буде від 0 до +2, уночі -6…-8 градусів морозу. Можливий сніг та сніг із дощем.

    ukraine_89

    Нагадаємо, стало відомо, якої погоди очікувати в лютому і коли прийде весна: прогноз кліматологів.

    Раніше бабак Тимко «розповів», коли в Україну прийде весна.

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    Теги: прогноз погоди снігопад вітер
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    Сніг та морозець: прогноз погоди на сьогодні