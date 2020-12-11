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    Популярне у соцмережах фото стало символом вдячності медикам

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    Світлина була зроблена у квітні 2020 року і неодноразово використовувался ЗМІ для ілюстрації матеріалів про коронавірус - Популярне у соцмережах фото стало символом вдячності медикам
    Світлина була зроблена у квітні 2020 року і неодноразово використовувался ЗМІ для ілюстрації матеріалів про коронавірус

    На зворушливому фото зображено лікаря-інфекціоніста Ольгу Голубовську, що на порозі інфекційного відділення Олександрівської лікарні (Київ) обіймає журналістку

    Популярне у соцмережах стало стало символом акції, у рамках якої українцям пропонують подякувати лікарям за їхню працю. Акцію вдячності медикам започаткував журналіст Савік Шустер. Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

    Зазначається, що на зворушливому фото зображено лікаря-інфекціоніста Ольгу Голубовську, що на порозі інфекційного відділення Олександрівської лікарні (Київ), обіймає і притискає до себе телеведучу Анастасію Дайнод. Світлина була зроблена у квітні 2020 року.

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    Фото неодноразово використовувалося ЗМІ для ілюстрації новин про боротьбу з пандемією коронавірусу, в соцмережах його репостили, закликаючи пам'ятати про титанічні зусилля, яких докладають медики в ім'я порятунку наших життів.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 10 грудня коронавірус підтвердився у 13 514 людей. Також минулої доби: госпіталізовано – 2 846 осіб, летальних випадків – 285, одужало – 15 327 осіб, здійснено тестувань за добу – 60 847 (зокрема методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328). За весь час пандемії в Україні захворіло – 872 228 осіб, одужало – 480 348 осіб, летальних випадків – 14 755, проведено ПЛР-тестувань – 4 957 299.

    Нагадаємо, в. о. голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузин повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи.  Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. 

    Україна може отримати першу вакцину від коронавірусу у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо.

    Теги: ЗМІ Київ фотограф лікар Facebook журналіст коронавірус
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