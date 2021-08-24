Урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності у парламенті: виступив президент

Прапор незалежності України до сесійної внесли діти з території, яка межує з окупованою, і переможці конкурсу «Незалежність моєї країни».

Прапор незалежності України до сесійної внесли діти з території, яка межує з окупованою, і переможці конкурсу «Незалежність моєї країни».

На засідання прибув Володимир Зеленський, нардепи минулих скликань, колишні президенти а також інші високопоставлені чиновники

Верховна Рада зібралася на урочисте засідання, яке присвячене 30-й річниці прийняття Акту проголошення незалежності України.

На засідання прибув президент України Володимир Зеленський, нардепи минулих скликань, колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також інші високопоставлені чиновники та іноземні гості.

Прапор незалежності України до сесійної внесли діти з території, яка межує з окупованою, і переможці конкурсу «Незалежність моєї країни».

О 14:20 нардепи проведуть позачергову сесію, на порядку денному якої одне питання – законопроєкт про великий Державний Герб України.

Зазначимо, Зеленський не запросив на урочистості жодного нардепа, хто голосував за відновлення Незалежності України.

Наприкінці липня повідомлялося, що «слуги» хочуть у День Незалежності проголосувати за скандальний Великий герб.

Раніше Комітет рекомендував Раді ухвалити скандальний законопроєкт про Великий герб.

Зазначимо, нардеп Володимир В'ятрович вважає «великий герб від Зеленського» відвертим несмаком і абсурдом.

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти підбило підсумки конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України. Було обрано переможця зі 112 робіт, якого одразу розкритикували у соцмережах.