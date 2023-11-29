Матір-героїня під час візиту Порошенка у Львові вкусила поліцейського: суд виніс вирок

Жінка чинила спротив поліціянтам та навіть вкусила одного з них

Галицький районний суд міста Львова визнав жінку винною у заподіянні тілесного ушкодження поліцейському. Сама подія сталася ще у 2017 році, причому в ході розслідування встановлено, що вона є матір’ю-героїнею, йдеться у судовому вироку №461/3537/20 від 24 листопада.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Встановлено, що 14 липня 2017 року в обідній час дільничний офіцер поліції на вулиці Театральній у місті Львові забезпечував громадський порядок з нагоди прибуття тодішнього президента Петра Порошенка. О 18:00 начальник Личаківського відділу поліції наказав двом офіцерам затримати невідому жінку, яка хотіла проникнути в ресторан «Бачевських», де перебував Порошенко, а до цього вона намагалася вибігти до автомобілів його кортежу.

Жінка відмовилася пред’явити документи та назвати свої анкетні дані, після чого намагалася втекти від поліцейських, але безуспішно. Її силоміць помістили в службовий автомобіль та застосували кайданки через неадекватну поведінку. Окрім того, затримана вкусила офіцера за передпліччя – згодом звертався за медичною допомогою, в нього діагностували легкі тілесні ушкодження.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Жінка не визнала себе винною у судовому засіданні, та заявила, що нібито збиралася передати президентові важливі документи, але поліцейські безпідставно, за словами підсудної, затримали її та силоміць доставили до Галицького райвідділу поліції. Після утримання в відділі поліції жінка звернулася у міський травматологічний пункт № 1 міста Львова, де їй діагностували забійну гематому правого передпліччя (це стало приводом для розслідування ДБР щодо поліціянтів).

У підсумку суд визнав громадянку винною, але, за законом, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня скоєння злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло 5 років – у разі злочину середньої тяжкості. Жінку засудили до 1 року позбавлення волі, але звільнили від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Нагадаємо, Личаківський районний суд міста Львова розглянув справу щодо жінки, яка влаштувала дебош у приміщенні поліції. Порушниця порядку роздягнулася у відділку поліції. За це її судили, проте ніяк не покарали.