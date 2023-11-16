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Депутатка Київоблради потрапила у ДТП

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Депутатка Київоблради потрапила у ДТП
Галина Єрко: «Друзі, дякую за хвилювання, я в нормі, струс. Важких пошкоджень немає»
фото: Галина Єрко/Facebook

Зі слів Єрко несправності в автомобілі стали наслідком втручання сторонніх осіб

Депутатка Київської обласної ради від фракції «Європейської Солідарності»  Галина Єрко потрапила у ДТП і отримала травми. Про це Єрко повідомила в Facebook.

«Я в лікарні, потрапила в ДТП. Дякуючи Богу, всі живі. Ніхто, крім мене не постраждав. Пару хвилин ауту, недіюча рука, а далі метелики в голові… на хвилі адреналіну не відчувались пошкодження, проте, на ранок, організм дав збій. В поліцію йду сьогодні», – написала депутатка.

Згідно з її заявою, несправності в автомобілі стали наслідком втручання сторонніх осіб.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці на вулиці Старокиївська відбулось зустрічне зіткнення легкових автомобілей «Ауді» і «Тойота». Аварія за участю двох автівок сталась 14 листопада близько 20:00 години. Внаслідок події від отриманих травм 40-річний керманич та 39-річний пасажир автомобіля «Тойота» загинули. Інша водійка з місця дорожньо-транспортної пригоди зникла.

Теги: аварія Європейська солідарність ДТП Київська облрада

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