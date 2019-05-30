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    Суспільство

    Порошенко висловив співчуття родичам загиблих в аварії вертольота Мі-8

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    За словами Порошенка, в екіпажі вертольота перебував командир бригади полковник Ігор Мазепа, з яким він мав честь бути знайомий особисто - Порошенко висловив співчуття родичам загиблих в аварії вертольота Мі-8
    За словами Порошенка, в екіпажі вертольота перебував командир бригади полковник Ігор Мазепа, з яким він мав честь бути знайомий особисто

    Порошенко написав, що бійці цієї легендарної бригади - справжні герої України

    П’ятий президент України Петро Порошенко висловив співчуття родичам загиблих  військовослужбовців 16-тої окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Про це п’ятий президент України написав на своїй сторінці у Facebook.

    Порошенко написав, що бійці цієї легендарної бригади - справжні герої України.

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    «Вони з перших днів російської агресії стали на оборону України. Боляче, коли ми зазнаємо втрат на мирній території», - зазначив політик.

    За словами Порошенка, в екіпажі вертольота перебував командир бригади полковник Ігор Мазепа, з яким він мав честь бути знайомий особисто.

    «Загибель трьох членів екіпажу та командира - непоправна втрата. Вічна пам'ять загиблим та щирі співчуття їхнім родинах. Герої не вмирають...», - написав п’ятий президент України.

    Як повідомлялося, на Рівненщині розбився військовий вертоліт Мі-8: четверо членів екіпажу загинули. О 23.27 під час учбово-тренувального польоту було втрачено зв'язок з вертольотом Мі-8.

    Зеленський доручив начальнику Генштабу розслідувати падіння Мі-8 на Рівненщині.

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    Петро Порошенко ЗСУ вертоліт аварія Facebook президент
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