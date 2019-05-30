Порошенко висловив співчуття родичам загиблих в аварії вертольота Мі-8



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Порошенка, в екіпажі вертольота перебував командир бригади полковник Ігор Мазепа, з яким він мав честь бути знайомий особисто

Порошенко написав, що бійці цієї легендарної бригади - справжні герої України

П’ятий президент України Петро Порошенко висловив співчуття родичам загиблих військовослужбовців 16-тої окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Про це п’ятий президент України написав на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко написав, що бійці цієї легендарної бригади - справжні герої України.

«Вони з перших днів російської агресії стали на оборону України. Боляче, коли ми зазнаємо втрат на мирній території», - зазначив політик.

За словами Порошенка, в екіпажі вертольота перебував командир бригади полковник Ігор Мазепа, з яким він мав честь бути знайомий особисто.

«Загибель трьох членів екіпажу та командира - непоправна втрата. Вічна пам'ять загиблим та щирі співчуття їхнім родинах. Герої не вмирають...», - написав п’ятий президент України.

Як повідомлялося, на Рівненщині розбився військовий вертоліт Мі-8: четверо членів екіпажу загинули. О 23.27 під час учбово-тренувального польоту було втрачено зв'язок з вертольотом Мі-8.

Зеленський доручив начальнику Генштабу розслідувати падіння Мі-8 на Рівненщині.