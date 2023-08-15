Прикордонники знищили російський комплекс відеоспостереження «Муром-М» (відео)

Воїни виявили російську техніку під час аеророзвідки

Ворожу техніку ліквідували бійці «Сталевого кордону»

Бійці прикордонної бригади «Гвардії наступу» на Харківському напрямку виявили та знищили комплекс спостереження окупантів «Муром-М». Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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«Під час роботи на Харківському напрямку бійці «Сталевого кордону» виявили та знищили черговий комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М». Дрон-камікадзе українських прикордонників зробив свою справу швидко та якісно», – йдеться у повідомленні.

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Триває 538-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала удар по пункту управління, сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також нашими захисниками знищено ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ противника.