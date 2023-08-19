Порошенко передав 10-му армійському корпусу Сухопутних військ комплекс «Посейдонів», техніку та обладнання

«Сьогодні ми маємо дуже позитивні і обнадійливі результати по протидії російському РЕБу»

«Всі наші «пташки», які ми та інші фонди постачають у війська, задіяні в контрнаступі»

Петро Порошенко під час поїздки на фронт передав 10-му армійському корпусу Сухопутних військ ЗС України комплекс БПЛА «Посейдон» – це три «пташки» та пункт управління на базі вантажівки DAF. Також військовим привезли потужний тягач Foden із мобільною шиномонтажною майстернею.

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«Сьогодні на Запоріжжі йдуть чи не найважчі бої. Вильоти, постріли, земля гуде під ногами. 10 армійський корпус ЗСУ міцно вгризся в землю і не збирається її віддавати. Але хлопцям потрібно все, що зможе підсилити їх у боях. Особливо просять засоби для розвідки, а коли ми поставили їм перші «Посейдони» – вони попросили ще. Тож передаємо вже третій комплекс», – розповів Порошенко.

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«Всі наші «пташки», які ми та інші фонди постачають у війська, задіяні в контрнаступі. Ви точно бачили роботу арти на відео, так от, це робота «пташок»: шукати, наводити, знищувати. Ну а відео з роботи наших «Посейдонів» ви вже неодноразово бачили на моїй сторінці», – нагадав він.

Порошенко також зазначив, що комплекс здатен протидіяти російському РЕБу, він передає артилеристам точну розвідувальну інформацію – а це вкрай важливо для успіху нашого наступу.

«Тут зараз знаходяться три птахи, тут знаходиться пульт управління. Там далі, ви чуєте, йде інструктаж повністю підготовлених екіпажів. Ніхто не допущений до пункту управління без того, щоб був виданий сертифікат навчального центру Збройних Сил України і сертифікат Благодійного Фонду Порошенка», – пояснює пʼятий президент.

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«Сьогодні ми маємо дуже позитивні і обнадійливі результати по протидії російському РЕБу. Тут стоїть унікальна камера з 80-ти кратним зумом, унікальне «тепло», дистанція – до 50 км, унікальна висота – до 5 км. І все, що необхідне», – наголосив Порошенко.

«Цього разу ми взяли на співфінансування Полтавську міську раду, а машина управління виготовлена «Справою Громад» за кошти «Справи Громад». А в поєднанні маємо цю мрію. Вже завтра вона буде безпосередньо задіяна в бойових діях», – зазначив він.

А фронтовим ремонтникам точно знадобиться пересувний шиномонтаж.

«У нас в батальйоні є підрозділ – ремонтна рота, яка займається ремонтом озброєння, військової техніки і автомобільної, і бронетанкової, і артилерії. В принципі, крім гусеничної техніки вся техніка на автомобільному ходу. Тобто нашим ремонтникам необхідно, щоб не вручну це все робити, а за допомогою польового шиномонтажу. Я думаю, що це буде набагато краще, ефективніше і скоріше ці всі роботи будуть виконуватися», – зазначає військовий.

Він додає, що шиномонтаж постійно працює в польових умовах – виїжджає на роботу безпосередньо туди, де техніка зазнала ушкодження.

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«Раніше, ще на початку травня Петро Олексійович приїжджав також нам передав и автомайстерні з кунгами для ремонту озброєння і військової техніки. І два вантажних автомобіля ДАФ. Всі три автомайстерні задіяні, постійно на виїзді, ремонтують озброєння і військову техніку частин 10-го армійського корпусу. На місці вони ніколи не стоять, постійно в дорозі і виконують завдання згідно свого призначення», – говорить боєць.

Військові на знак подяки подарували Петру Порошенку футболку з логотипом батальйону і написом: «Забезпечуємо Перемогу» та шеврон.