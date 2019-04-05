Порошенко прибув на НСК «Олімпійський» здавати аналізи



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О 9:30 президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію на НСК «Олімпійський»

Президент Петро Порошенко у п’ятницю, 5 квітня, приїхав на НСК «Олімпійський».

Як відомо, кандидат у президенти Володимир Зеленський раніше запропонував Порошенку провести дебати перед другим туром виборів на стадіоні «Олімпійський». Порошенко погодився на цю пропозицію.

Також Порошенко покликав Зеленського 5 квітня о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків.

Натомість Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці. 5 квітня Зеленський сам здав аналізи.

У свою чергу Порошенко у п’ятницю, 5 квітня, у лабораторії на НСК «Олімпійський» здасть аналізи на вміст алкоголю і наркотиків, а о 9:30 проведе прес-конференцію.

Згодом об 11:00 запланована прес-конференція представників НСК «Олімпійський».

Нагадаємо, 3 квітня Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Порошенко погодився на дебати із Зеленським.«Стадіон, так стадіон», сказав він.

Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.