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    Порошенко прибув на НСК «Олімпійський» здавати аналізи

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    Порошенко прибув на НСК «Олімпійський» здавати аналізи

    О 9:30 президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію на НСК «Олімпійський»

    Президент Петро Порошенко у п’ятницю, 5 квітня, приїхав на НСК «Олімпійський».

    Як відомо, кандидат у президенти Володимир Зеленський раніше запропонував Порошенку провести дебати перед другим туром виборів на стадіоні «Олімпійський». Порошенко погодився на цю пропозицію.

    Також Порошенко покликав Зеленського 5 квітня о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. 

    Натомість Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці. 5 квітня Зеленський сам здав аналізи.

    У свою чергу Порошенко у п’ятницю, 5 квітня, у лабораторії на НСК «Олімпійський» здасть аналізи на вміст алкоголю і наркотиків, а о 9:30 проведе прес-конференцію.

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    Порошенко прибув на НСК «Олімпійський» здавати аналізи
    Порошенко прибув на НСК «Олімпійський» здавати аналізи
    Порошенко прибув на НСК «Олімпійський» здавати аналізи
    Фото: Станіслав Груздєв

    Згодом об 11:00 запланована прес-конференція представників НСК «Олімпійський».

    Нагадаємо, 3 квітня Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

    Порошенко погодився на дебати із Зеленським.«Стадіон, так стадіон», сказав він.

    Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти. 

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