Порошенко приїде у свій штаб після 20:00
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Штаб чинного президента знаходиться в «Мистецькому арсеналі»
Кандидат у президенти України, чинний глава держави Петро Порошенко після закриття виборчих дільниць приїде до виборчого штабу в «Мистецькому арсеналі».
Про це поінформував керівник прес-центру виборчого штабу Порошенка Андрій Жигулін.
«О 20-й ми чекаємо президента Порошенка», - сказав Жигулін.
Другий тур виборів президента України проходить у неділю, 21 квітня. Виборчі дільниці відкрились о 8:00 та закриються о 20:00.
Як повідомлялося, президент Петро Порошенко у першій половині дня проголосував на виборах глави держави. Вранці Порошенко з родиною побував на богослужінні з нагоди Вербної неділі.
Додамо, за кордоном сьогодні працюють 101 виборча дільниця. Першими за кордоном проголосували українці в Австралії. За даними посольства України в Австралії, загалом участь у виборах взяли 99 осіб: Петра Порошенка підтримали 72 виборця, Володимира Зеленського – 26. Один бюлетень визнано недійсним.