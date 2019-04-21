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    Порошенко приїде у свій штаб після 20:00

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    21 квітня в Україні&nbsp;проходить другий тур виборів президента - Порошенко приїде у свій штаб після 20:00
    21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Штаб чинного президента знаходиться в «Мистецькому арсеналі»

    Кандидат у президенти України, чинний глава держави Петро Порошенко після закриття виборчих дільниць приїде до виборчого штабу в «Мистецькому арсеналі».

    Про це поінформував керівник прес-центру виборчого штабу Порошенка Андрій Жигулін.

    «О 20-й ми чекаємо президента Порошенка», - сказав Жигулін.

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    Наразі у штабі закінчилися виступи громадських активістів та експерта з питань медичної реформи, на екрані транслюється випуск новин «Прямого каналу».

    Другий тур виборів президента України проходить у неділю, 21 квітня. Виборчі дільниці відкрились о 8:00 та закриються о 20:00.

    Як повідомлялося, президент Петро Порошенко у першій половині дня проголосував на виборах глави держави. Вранці Порошенко з родиною побував на богослужінні з нагоди Вербної неділі.

    Додамо, за кордоном сьогодні працюють 101 виборча дільниця. Першими за кордоном проголосували українці в Австралії. За даними посольства України в Австралії, загалом участь у виборах взяли 99 осіб: Петра Порошенка підтримали 72 виборця, Володимира Зеленського – 26. Один бюлетень визнано недійсним.

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