Порошенко прийде на допит у ДБР сам



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П'ятий президент Петро Порошенко 28 лютого прийде на допит в ДБР

П'ятий президент наголосив, що прийде завтра на допит попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані

П'ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко 28 лютого прийде у ДБР.

Про це він повідомив у Facebook.

«Майже рік, як проти мене фабрикують десятки справ. Всі ці титанічні зусилля завершилися великим «пшиком». Нічого не знайшли і певен – не знайдуть. Інакше й бути не може. І як президент, і як громадянин я завжди дотримувався і дотримуюсь законів. Наголошую – завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані. Попри те, що сьогодні ми отримали рішення Вищого антикорупційного суду, прозоро сформованого за участі міжнародних експертів, яким визнано, що влада віддає незаконні накази щодо мого політичного переслідування», - написав він.

Порошенко зазначив, що чинна влада не виконує обіцянки, дані виборцям, а натомість показує шоу.

«Тому на завтра режисери «95-го Кварталу» підготували шоу. За незаконним «рішенням суду», і це буде доведено у Європейському суді, яке було замовлено з Офісу президента, вона має забезпечити мою примусову доставку на допит до ДБР у якості свідка. Їм потрібне щось гучне, феєричне… Щоб відволікти увагу від головного: вони недієздатні і неспроможні відповісти на жоден виклик з тих, які стоять перед країною», - зазначив він.

Порошенко нагадав, що недавно депутатці «Європейської солідарності» Софії Федині - лише за критику президента Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося, що ДБР викликає Петра Порошенка на допит 28 лютого. Команда адвокатів Порошенка оскаржила рішення суду про привід експрезидента.

Також адвокат Головань подав позов проти виконувача обов’язків Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової позов за брехню про неприхід Порошенка на допити у ДБР.

Однак напередодні Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів п'ятого президента України та чинного народного депутата Петра Порошенка про його примусовий привід на допит в Держбюро розслідувань.

До слова, Печерський райсуд Києва надав слідчим Державного бюро розслідувань і уповноваженим органам Сполучених Штатів Америки тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні компанії Google (Каліфорнія).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомості судового реєстру.

ДБР цікавлять відомості про особу, яка створила YouTube-канал з назвою «Sofiya Fedyna»; інформація про обставини завантаження на цей канал відео «Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний... », зокрема, місце, час і тривалість завантаження, IP- адреса, з якою відбулось завантаження, данні про користувача, який здійснив завантаження цього відеозапису.