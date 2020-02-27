НАБУ вдруге зобов’язали провести розслідування щодо записів ексочільника ДБР



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Ігор Головань: НАБУ руками й копитами впирається аби тільки не розслідувати записи «Трубу прорвало»

Головань зауважив, що, зареєструвавши кримінальне провадження, чиновники НАБУ одразу почали саботаж розслідування і пошук способів його «поховати»

Національне антикорупційне бюро вдруге зобов’язали провести розслідування щодо записів ексочільника Державного бюро розслідувань Романа Труби. Про це заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.

«НАБУ руками й копитами впирається аби тільки не розслідувати записи «Трубу прорвало». Незаконно не реєстрували кримінальне провадження. Були примушені рішеням Вищого антикорупційного суду розпочати розслідування за фактом ймовірного можливого незаконного впливу Директора ДБР на слідчих для організації політичного переслідування п'ятого президента України», – зазначив адвокат.

Головань зауважив, що, зареєструвавши кримінальне провадження, чиновники НАБУ одразу почали саботаж розслідування і пошук способів розслідування «поховати».

«Заважали клопотання адвокатів Петра Порошенка – потерпілого у справі. Тому 10.01.2019р. на світ з'явилася постанова детектива НАБУ про відмову у визнанні Петра Порошенка потерпілим. Ту постанову 28 січня 2020 року скасував Вищий антикорупційний суд. Однак у НАБУ настільки бояться навіть підступитися до розслідування записів ймовірних розмов Труби з Богданом, Смирновим та іншими особами, що наплювали на ухвалу суду і 4 лютого 2020 року відмовили у визнанні Петра Порошенка потерпілим повторно», – уточнив адвокат.

Головань розповів, що вчора, 26 лютого, Вищий антикорупційний суд вдруге скасував відмову НАБУ визнати Петра Порошенка потерпілим.

«Поховати розслідування учасникам скандальних розмов не вдасться», – резюмував адвокат Порошенка.

Нагадаємо, 10 грудня 2019 року ДБР взялось за розслідування «нової вигадки» колишнього очільника адміністрації Януковича Андрія Портнова щодо можливої державної зради п’ятого президента України. Йдеться про підписання Мінських угод, які в найкривавіший період російського вторгнення зупинили активну фазу бойових дій, виграли для України час на розбудову боєздатної армії і стали основою міжнародних санкцій проти Росії.

Нагадаємо, після оприлюднення записів «касетного скандалу Зеленського» у Порошенка заявили, що «стало очевидним ручне керування з боку Офісу президента директором Бюро Романом Трубою, тож довіри до розслідувань фактично не було».