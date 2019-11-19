Порошенко про загиблого командира 128 бригади: саме завдяки таким героям Україна встояла



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19 листопада пішов з життя комбриг Євген Коростельов, поранений на Донбасі

Петро Порошенко додав, що Євген Коростильов назавжди залишиться у пам‘яті українців як воїн, патріот і справжній командир

П’ятий президент України Петро Порошенко з глибоким болем сприйняв звістку про смерть командира 128-ї гірсько-штурмової бригади Євгена Коростельова. Про це Порошенко написав у Facebook.

«Бойовий комбриг, представник справжньої нової української еліти, яка зросла і загартувалася в полум‘ї війни з російським агресором. Саме завдяки таким героям Україна встояла – і, я впевнений, переможе», - наголосив експрезидент.

Порошенко додав, що Євген Коростильов назавжди залишиться у пам‘яті українців як воїн, патріот і справжній командир.

Петро Порошенко висловив співчуття рідним, близьким і бойовим побратимам Євгена Коростельова.

Як повідомляв Главком, Євгеній Коростельов помер сьогодні у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

У зв’язку із загибеллю командира 128-окремої гірсько-штурмової бригади розпорядженням міського голови Мукачева 19 листопада оголошено Днем жалоби.

Євген Коростельов був пораний 12 листопада біля Новотроїцького під час обходу передових позицій. Він разом із іншим офіцером підірвався на міні. Повідомлялося про серйозні поранення ніг.

13 листопада комбрига у важкому стані доправили до госпіталя у Харкові.

Вибухом Коростельову відірвало ліву стопу; права нога була повністю пошкоджена, але лікарі врятували її.