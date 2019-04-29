Порошенко розкритикував намір Зеленського давати росіянам «святе» громадянство



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Петро Порошенко вважає, що «усі 140 мільйонів росіян» приймуть українське громадянство Фото: Главком

За словами Порошенка, «українське громадянство - це висока честь»

Президент України Петро Порошенко виступає проти того, щоб роздавати росіянам українське громадянство.

Про це Порошенко заявив під час зустрічі з представниками наукових кіл в Українському католицькому університеті у Львові в понеділок.

«І ми не будемо сприймати, якщо хтось зараз буде роздавати росіянам святе українське громадянство. Тому що вони його приймуть, усі 140 мільйонів. Тому що у нас краще. Тому що українське громадянство - це висока честь», - сказав Порошенко.

Також президент підкреслив, що не дозволить нікому, щоб Україну «купили за газ».

«Тому що головне, що вони нині намагаються запропонувати - що в Україні буде дешевше газ», - додав Порошенко.

Напередодні переможець на президентських виборах Володимир Зеленський заявив, що Україна надаватиме громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних і корумпованих режимів, і в першу чергу – росіянам.

Сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін висунув пропозицію ввести загальне громадянство для жителів Росії і України.

Зазначимо, раніше майбутній президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Путіна про можливе спрощення процедури отримання російських паспортів громадянами України. Зеленський підкреслив, що такими діями Росія «даремно витрачає час».

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.

Нагадаємо, низка країн ЄС в Раді Безпеки ООН -Німеччина, Франція, Велика Британія, Бельгія, Польща, а також колишні члени - Швеція, Італія та Нідерланди засудили рішення Кремля про видачу паспортів на окупованому Донбасі та наголосили, що воно підриває суверенітет України.

Джерело: Інтерфакс-Україна