Зеленський заявив про намір надавати громадянство України росіянам



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Володимир Зеленський заявив про намір надавати громадянство України росіянам Фото: Главком

Зеленський надаватиме громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних і корумпованих режимів

Переможець на президентських виборах Володимир Зеленський заявив, що Україна надаватиме громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних і корумпованих режимів, і в першу чергу – росіянам.

Про це він написав на свій сторінці в Facebook.

«Ми будемо надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних і корумпованих режимів. В першу чергу - росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше», - заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна не відмовиться від своєї місії служити прикладом демократії для пострадянських країн.

«Україна не відмовиться від своєї місії бути прикладом демократії для пострадянських країн. І частиною цієї місії буде надання захисту, притулку та українського громадянства всім, хто готовий боротися за свободу. Ми будемо надавати притулок та допомогу всім - всім, хто готовий боротися пліч-о-пліч з нами за нашу і вашу свободу», - резюмував Зеленський.

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Нагадаємо, низка країн ЄС в Раді Безпеки ООН -Німеччина, Франція, Велика Британія, Бельгія, Польща, а також колишні члени - Швеція, Італія та Нідерланди засудили рішення Кремля про видачу паспортів на окупованому Донбасі та наголосили, що воно підриває суверенітет України.