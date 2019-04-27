Зеленський звернувся до Путіна через паспорти РФ на Донбасі



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Зеленський наголосив, що готовий до переговорів з Путіним

Переможець виборів президента України Володимир Зеленський відреагував на роздачу Росією паспортів на Донбасі.

Відповідний пост з'явився на його сторінці в Facebook.

«З приводу заяв президента РФ Володимира Путіна хочу зазначити наступне. По-перше, я би не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ. Можливо, і знайдеться хтось, хто й досі перебуває під впливом пропаганди. Можливо, хтось зробить це заради заробітку або ховаючись від кримінальних розслідувань. Ми навіть можемо надати Володимиру Путіну перелік тих громадян України, яким у найближчий час стане дуже некомфортно у країні, яку вони цинічно грабували, зловживаючи високими посадами. Нехай Росія знову вирішує, де найбільше їй потрібні такі «професіонали» — у Ростові чи Магадані», - написав Зеленський.

Він зазначив, що не варто розраховувати, що багато українців захочуть стати «новою нафтою», на яку влада Росії намагається перетворити власний народ.

«Але відмінність України, зокрема, полягає у тому, що ми, українці, маємо у своїй країні свободу слова, і вільні ЗМІ, і інтернет. Тому ми чудово знаємо, що російський паспорт надає насправді. Це право бути заарештованим за мирний протест. Це право не мати вільних та конкурентних виборів. Це право взагалі забути про наявність природних прав та свобод людини. Тому не варто розраховувати, що багато українців захочуть стати «новою нафтою», на яку влада Росії намагається перетворити власний народ», - заявив новообраний президент України.

Зеленський підкреслив, що українці — це вільні люди у вільній країні.

«Незалежній, суверенній та неподільній. Громадянство України — це свобода, гідність і честь. Це те, що ми захистили, і будемо захищати. Україна не відмовиться від своєї місії бути прикладом демократії для пострадянських країн. І частиною цієї місії буде надання захисту, притулку та українського громадянства всім, хто готовий боротися за свободу. Ми будемо надавати притулок та допомогу всім — всім, хто готовий боротися пліч-о-пліч з нами за нашу і вашу свободу», - зазначив він.

Він заявив, що буде надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних та корумпованих режимів.

«У першу чергу — росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше. Не слід говорити з Україною і українцями мовою загроз, військового та економічного тиску. Це не найкращий шлях до припинення вогню та розблокування Мінського процесу», - пояснив. він.

Зеленський наголосив, що готовий до переговорів.

«Я сподіваюсь, що на найближчій зустрічі у Норманському форматі Росія продемонструє готовність до деескалації. Конкретним підтвердженням цієї готовності має стати взаємний обмін нашими громадянами у форматі «всіх на всіх». Без виключень. З нашого боку ми готові обговорювати нові умови співіснування України та Росії. З розумінням того, що справжня нормалізація відбудеться тільки після повної деокупації. Як Донбасу, так і Криму. Україна не здається! У всіх сенсах цього слова», - підкреслив новообраний президент.

Зеленський має надію, що у Росії все ж більше прагнуть говорити, ніж стріляти.

«Я дійсно не Бог, щоби мої бажання здійснювалися. Але я також пам‘ятаю, що всім можновладцям прийде час дати чесну відповідь за свої вчинки саме перед Ним. Ніхто не потрапить відразу до Раю. Спочатку буде Суд. Для повного та недвозначного розуміння моєї позиції надаю цей текст також російською мовою, аби нас почули всі», - резюмував новообраний президент.

Як повідомляв «Главком» раніше, президент РФ Володимир Путін заявив, що в Москві думають над тим, щоб надавати громадянство в спрощеному порядку не тільки жителям так званих «ДНР» та «ЛНР», а й усім українцям.