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    Суспільство

    Кличко заявив, що Україна не повинна звернути з європейського напрямку, хто б не став президентом

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    Кличко заявив, що Україна не повинна звернути з європейського напрямку, хто б не став президентом

    Європейський напрямок, НАТО - це єдино правильний напрямок розвитку для України, - Кличко

    Київський міський голова Віталій Кличко під час голосування на виборчій дільниці в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна заявив, що незалежно від того, кого українці оберуть на цих виборах президентом, Україна ні в якому разі не повинна звернути з європейського напрямку розвитку. Про це йдеться на сайті мера Києва.

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    За словами Кличка, хто б не був президентом, він, однозначно, зробить все, що від нього залежить, щоб Україна ні в якому разі не змінила свій європейський напрямок розвитку.

    «Я, як людина, яка жила в Європі, знаю, що таке європейські цінності та стандарти життя - не з газет, не з телебачення, а з власного досвіду. Європейський напрямок, НАТО - це єдино правильний напрямок розвитку для України!» - сказав очільник столиці.

    Мер додав, що незалежно від того, кого український народ обере президентом, його завдання, зробити так, щоб Київ показував приклад європейської столиці, щоб місто змінювалося і розвивалося.

    Міський голова пояснив, що прийшов на дільницю за годину до завершення голосування, бо працював протягом дня - мав робочі наради та перевіряв, як тривають роботи зі зведення велосипедно-пішоходного мосту з Володимирської гірки до Арки дружби народів та з реконструкції Алеї художників.

     

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