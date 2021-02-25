Посол Канади до дня народження Лесі Українки прочитала вірш поетеси на трьох мовах

Лариса Ґаладза читала вірш у вишиванці

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза до дня народження Лесі Українки зачитала її вірш «Contra spem spero!» українською, англійською та французькою. Відео з її виступом опублікувало ВВС Україна.

Для запису посол одягла українську вишиванку й намисто.

Нагадаємо, 25 лютого 1871 року в Новоград-Волинському народилася Лариса Косач, яка увійшла в історію під псевдонімом Леся Українка. Саме вона стала однією з центральних постатей української культури та піднесла її до європейського рівня. Главком нагадує яскраві сторінки біографії великої українки.

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заїхала на Байкове кладовище, де похована велична українка. За словами Тимошенко, Леся Українка – поетеса прямої дії, її вірші – найкращий засіб від безпорадності, суму й відчаю.

П’ятий президент Петро Порошенко розповів, що Леся Українка, як ніхто, передчувала бурі ХХ століття, що несли загрози, але давали шанс.

До ювілею Лесі Українки в Києві відбудуться вистави, виставки, кінопокази, перформанси, презентація 14-томного видання творів поетеси та багато інших цікавих подій.

У Національному театрі імені Івана Франка три дні поспіль – 25, 26 і 27 лютого – присвячені творчості Лесі Українки. Зокрема, 25 і 27 лютого афіша першої сцени анонсує прем’єру за п’єсою Лесі Українки «Кассандра» від режисера Давида Петросяна.