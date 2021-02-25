Зеленський особисто не вшанував пам’ять Лесі Українки, але передав квіти до пам’ятника й могили

До ювілею Лесі Українки в Києві відбудуться вистави, виставки, кінопокази, перформанси

Від Зеленського встановили квіткову композицію на могилі Лесі Українки

У 150-ту річницю від дня народження видатної української письменниці та громадської діячки Лесі Українки від імені президента Володимира Зеленського встановлено кошик квітів до пам’ятника письменниці в Києві. Про це йдеться в пресслужбі Офісу президента.

Також від Зеленського встановили квіткову композицію на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі в столиці.

Президент України Володимир Зеленський 29 січня 2021 року підписав Указ № 32/2021 «Про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки» з метою вшанування пам’яті письменниці та популяризації її творчості.

Нагадаємо, 25 лютого 1871 року в Новоград-Волинському народилася Лариса Косач, яка увійшла в історію під псевдонімом Леся Українка. Саме вона стала однією з центральних постатей української культури та піднесла її до європейського рівня. Главком нагадує яскраві сторінки біографії великої українки.

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заїхала на Байкове кладовище, де похована велична українка. За словами Тимошенко, Леся Українка – поетеса прямої дії, її вірші – найкращий засіб від безпорадності, суму й відчаю.

П’ятий президент Петро Порошенко розповів, що Леся Українка, як ніхто, передчувала бурі ХХ століття, що несли загрози, але давали шанс.

До ювілею Лесі Українки в Києві відбудуться вистави, виставки, кінопокази, перформанси, презентація 14-томного видання творів поетеси та багато інших цікавих подій.

У Національному театрі імені Івана Франка три дні поспіль – 25, 26 і 27 лютого – присвячені творчості Лесі Українки. Зокрема, 25 і 27 лютого афіша першої сцени анонсує прем’єру за п’єсою Лесі Українки «Кассандра» від режисера Давида Петросяна.