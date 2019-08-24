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    Посольство України в Австрії влаштувало пікнік до Дня Незалежності

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    Абсолютна більшість учасників пікніка були одягнуті у вишиванки - Посольство України в Австрії влаштувало пікнік до Дня Незалежності
    Абсолютна більшість учасників пікніка були одягнуті у вишиванки
    Фото: «Укрінформ»

    На галявину української дипустанови завітали представники діаспори, друзі України, а також діти героїв війни на Донбасі та Майдану

    На території посольства України в Австрії пройшов вже традиційний святковий пікнік з нагоди Дня Незалежності України.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    «На галявину української дипустанови завітали представники діаспори, друзі України, а також діти героїв війни на Донбасі та Майдану, які в цей час відпочивали в Тіролі

    З вітальним словом перед присутніми виступив посол України в Австрії Олександр Щерба, після чого всі разом виконали державний Гімн України.

    9.

    Українське посольство організувало пригощання для гостей, а також розважальну програму для українських дітей.

    Абсолютна більшість учасників пікніка були одягнуті у вишиванки, що створювало по-особливому святковий настрій, зауважує ЗМІ.

    Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

    В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

    У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

    До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.

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