Посольство України в Австрії влаштувало пікнік до Дня Незалежності



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Абсолютна більшість учасників пікніка були одягнуті у вишиванки Фото: «Укрінформ»

На галявину української дипустанови завітали представники діаспори, друзі України, а також діти героїв війни на Донбасі та Майдану

На території посольства України в Австрії пройшов вже традиційний святковий пікнік з нагоди Дня Незалежності України.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«На галявину української дипустанови завітали представники діаспори, друзі України, а також діти героїв війни на Донбасі та Майдану, які в цей час відпочивали в Тіролі

З вітальним словом перед присутніми виступив посол України в Австрії Олександр Щерба, після чого всі разом виконали державний Гімн України.

Українське посольство організувало пригощання для гостей, а також розважальну програму для українських дітей.

Абсолютна більшість учасників пікніка були одягнуті у вишиванки, що створювало по-особливому святковий настрій, зауважує ЗМІ.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.