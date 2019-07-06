Поставки нафти по «Дружбі» знову зупинили
Унафті знову виявлені домішки органічних хлоридів
Поставки російської сировини по нафтопроводу «Дружба» знову припинені. Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на представника концерну Shell.
Зазначається, що у нафті знову виявлені домішки органічних хлоридів. Це може нашкодити обладнанню нафтопереробного заводу PCK в німецькому місті Шведт, додає видання. На даний момент причини неполадок з'ясовуються.
Раніше вже повідомлялося, що забруднена нафта з Росії знову надходить на східнонімецькі нафтопереробні заводи. Є припущення, що нафта змішується із забрудненою сировиною зі старих партій, яка зберігаютєся у резервуарах на території Польщі.
19 квітня Білорусь повідомила, що в нафтопровід «Дружба» надійшла неякісна російська нафта. У сировині виявили значне перевищення хлорорганіки. Через це від прийому нафти з Росії відмовилися Польща і Україна, через території яких вона йде транзитом в інші країни Європи.
Концерн «Белнефтехим» тоді заявив про 10-25-разове перевищення допустимих показників частки органічних хлоридів у нафті, що поставляється нафтопроводом «Дружба». Російська «Транснефть» визнала відхилення в якості, а Міненерго РФ заявило, що проблеми мають «технічний характер». 22 квітня неякісна сировина досягла європейських і українських НПЗ.
23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.
В той же день польський оператор трубопроводів PERN заявив, що зафіксував погіршення якості російської нафти, що надходить з Білорусі по нафтопроводу «Дружба». «Гомельтранснафта» повідомляла про підвищений вміст хлорорганічних сполук в сировині.
25 квітня о 21:43 «Укртранснафта» вимушено призупинила транзит нафти нафтопроводом «Мозир-Броди». Оператор змушений був це зробити, тому що на приймально-здавальній дільниці «Будковце» (Словаччина) відмовилисьприймати неякісну російську нафту.
Також повідомлялося, що для повного відновлення роботи трубопроводу «Дружба» після надходження в нього забруднених нафтопродуктів із Росії потрібно кілька місяців.
Згодом стало відомо, що чиста нафта з Російської Федерації надійшла 2 травня нафтопроводом «Дружба» на кордон Білорусі.