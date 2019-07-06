Поставки нафти по «Дружбі» знову зупинили



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Унафті знову виявлені домішки органічних хлоридів

Поставки російської сировини по нафтопроводу «Дружба» знову припинені. Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на представника концерну Shell.

Зазначається, що у нафті знову виявлені домішки органічних хлоридів. Це може нашкодити обладнанню нафтопереробного заводу PCK в німецькому місті Шведт, додає видання. На даний момент причини неполадок з'ясовуються.

Раніше вже повідомлялося, що забруднена нафта з Росії знову надходить на східнонімецькі нафтопереробні заводи. Є припущення, що нафта змішується із забрудненою сировиною зі старих партій, яка зберігаютєся у резервуарах на території Польщі.

19 квітня Білорусь повідомила, що в нафтопровід «Дружба» надійшла неякісна російська нафта. У сировині виявили значне перевищення хлорорганіки. Через це від прийому нафти з Росії відмовилися Польща і Україна, через території яких вона йде транзитом в інші країни Європи.

Концерн «Белнефтехим» тоді заявив про 10-25-разове перевищення допустимих показників частки органічних хлоридів у нафті, що поставляється нафтопроводом «Дружба». Російська «Транснефть» визнала відхилення в якості, а Міненерго РФ заявило, що проблеми мають «технічний характер». 22 квітня неякісна сировина досягла європейських і українських НПЗ.

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