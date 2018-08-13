Постраждалій від кислоти Гандзюк зроблять ще декілька операцій



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Катерина Гандзюк

Адвокат не уточнила, в якому стані зараз знаходиться постраждала

Постраждалій від нападу з кислотою радниці міського голови Херсона Катерині Гандзюк зроблять ще ряд операцій.

Про це в коментарі Громадському повідомила адвокат Гандзюк Євгенія Закревська.

«В неї планується ще низка операцій. Це відбувається постійно», - сказала Закревська, не уточнивши, в якому зараз стані постраждала.

За її словами, захист підозрюваного у нападі на Гандзюк Миколи Новікова оскаржив обраний йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За словами адвоката, справу нападу на Гандзюк паралельно розслідують як Служба безпеки, так і Національна поліція.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

3 серпня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк. У нападі підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.

6 серпня Херсонський міський суд взяв під варту підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Суд обрав Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи внесення застави.

Пізніше у Нацполіції заявили про ще одного учасника замаху на Гандзюк.

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