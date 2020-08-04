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    Думки вголос

    Кравчук пропонує дати Донеччині і Луганщині статус вільних економічних зон

    • Сергій Гармаш

      Журналіст

    • Розсилка
    Кравчук пропонує дати Донеччині і Луганщині статус вільних економічних зон

    З риторики Кравчука можна зрозуміти, що він дивиться канали Медведчука, але реалістично оцінює інформацію, яка в них подається

    Мовою оригіналу

    Три часа длилась встреча нашей делегации в Минской ТКГ с Кравчуком. С ним пришел и Витольд Фокин. В каком статусе – непонятно, но из слов Ермака я понял, что ему тоже предлагают войти в ТКГ, однако он еще не принял решения.

    Знакомились. В основном вводили Кравчука в курс текущих дел по подгруппам. Он озвучивал некоторые идеи. Например, дать Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. Или по тому, как сделать работу делегации более открытой для общества. В целом, впечатление благоприятное. Ничего «зрадного» он не озвучивал и не предлагал. Я напрямую спросил, имеет ли он контакты с Медведчуком. Ответ - 4 года не было контактов. Более того, по его риторике можно было понять, что он смотрит медведчуковские каналы, но реалистично оценивает информацию, которая в них подается.

    Вот Витольд Павлович меня удивил. Давно я не слышал в своем окружении выражения «народ Донбасса». Видно, что он много смотрит телевизор… Было впечатление, что экс-премьер приехал не с хутора под Киевом, а с оккупированной территории. Но это тоже полезно. Главное, что он был искренен в своем переживании за людей и за страну, все остальное (если он согласится работать в делегации) сотрется суровой реальностью нежелания Москвы ни на какие компромиссы.

    В общем, революции по Минску не намечается. Ее и не могут сделать отдельные члены, даже в ранге главы делегации. Политику по-прежнему определяет действующий президент. Главным модератором и генератором остается вице-премьер Резников, - у него есть для этого реальные механизмы. Все остальное, от кого бы оно не исходило – это идеи к обсуждению, предложения, прощупывания оппонента или обещание ему пряников, но не более.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Луганщина Мінські угоди Донеччина Леонід Кравчук
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