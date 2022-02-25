  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Захисники зупинили російські танки біля Іванкова

    Вночі&nbsp;російська техніка з Сум вийшла на Київ - Захисники зупинили російські танки біля Іванкова
    Вночі російська техніка з Сум вийшла на Київ
    фото з відкритих джерел

    Військові підірвали міст, щоб зупинити ворога

    Путінські війська, які прориваються у Київ із Чорнобильської зони, зупинили біля селища Іванків. Українські захисники підірвали міст, щоб зупинити окупантів. Про це повідомляють джерела у Генштабі Збройних сил.

    У повідомленні йдеться, що у бік Києва рухаються російські танки, але біля Іванкова зав’язався бій. Українські сили підірвали міст, щоб зупинити колону РФ.

    Іванків знаходиться на половині шляху від кордону до Києва. Після нього відкривається можливість наступати на Київ через Вишгород.

    Голова Сумської ОДА-керівник військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький розповів кількома годинами раніше, що населені пункти Сумської області взяті в облогу. Російська техніка з Сум вийшла на Київ, дуже багато техніки, яка пройшла транзитом.

    Сьогодні від 4-ї ранку ворог продовжив наносити удари з повітря різним територіям і містам України. Зокрема під атакою опинився Київ.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.



    Теги: МВС Київ війна Сумщина Київщина міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Захисники зупинили російські танки біля Іванкова