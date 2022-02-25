Захисники зупинили російські танки біля Іванкова

Вночі російська техніка з Сум вийшла на Київ

Військові підірвали міст, щоб зупинити ворога

Путінські війська, які прориваються у Київ із Чорнобильської зони, зупинили біля селища Іванків. Українські захисники підірвали міст, щоб зупинити окупантів. Про це повідомляють джерела у Генштабі Збройних сил.

У повідомленні йдеться, що у бік Києва рухаються російські танки, але біля Іванкова зав’язався бій. Українські сили підірвали міст, щоб зупинити колону РФ.

Іванків знаходиться на половині шляху від кордону до Києва. Після нього відкривається можливість наступати на Київ через Вишгород.

Голова Сумської ОДА-керівник військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький розповів кількома годинами раніше, що населені пункти Сумської області взяті в облогу. Російська техніка з Сум вийшла на Київ, дуже багато техніки, яка пройшла транзитом.

Сьогодні від 4-ї ранку ворог продовжив наносити удари з повітря різним територіям і містам України. Зокрема під атакою опинився Київ.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.







