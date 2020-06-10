Потужний торнадо дістався Тернопільщини (відео)



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Рідкісне природне явище зафіксували у Козівському районі Тернопільської області







У мережі публікують кадри незвичного для нашої країни природного явища

Жителі кількох сіл Тернопільської області напередодні спостерігати велетенський смерч. Сьогодні соціальних мережах активно обговорюють торнадо, який був зафіксований 9 червня.

Також в мережі публікують кадри незвичного для нашої країни природного явища.

Зокрема, торнадо помітили в районі Озерної і в селі Козов Козівського району.

«9 червня, Озерна. Торнадо. Маєте Техас. Де Козлов, Козова, в тому районі. Полем йде. Ой, наробить біди», - підписав своє відео Віктор Романов, який побачив смерч зі свого авто.

Нагадаємо, 4 червня повідомлялося, що Херсонською областю пронісся смерч і випав град. За велетенським вихором, який супроводжували град і дощ, спостерігали жителі Скадовська та села Хорли.

Також кількома днями раніше Донеччиною пронісся торнадо.