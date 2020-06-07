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    У світі

    До узбережжя США наближається тропічний шторм Крістобаль

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    <p>Шторм Крістобаль&nbsp;рухається на північ до узбережжя США зі швидкістю 5,2 м/с</p> - До узбережжя США наближається тропічний шторм Крістобаль

    Шторм Крістобаль рухається на північ до узбережжя США зі швидкістю 5,2 м/с

    Фото ілюстративне

    Зараз тропічний шторм знаходиться в 555 км на південь від гирла Міссісіпі

    У Мексиканській затоці сформувався тропічний шторм «Крістобаль», який наближається до узбережжя США.

    Про це в суботу, 6 червня, повідомляє Національний центр зі спостереження за ураганами США.

    Очікується, що Крістобаль досягне узбережжя Мексиканської затоки до 8:00 ранку неділі (15:00 за Києвом) і загрожує підтопленнями в районах гирла річки Міссісіпі, міста Морган-Сіті в Луїзіані і округу Уолтон у Флориді.

    Зараз тропічний шторм знаходиться в 555 км на південь від гирла Міссісіпі. Максимальна швидкість вітру в межах атмосферного явища сягає 23,6 м/с. Крістобаль рухається на північ до узбережжя США зі швидкістю 5,2 м/с.

    Як відомо, атмосферне явище класифікується як тропічний шторм і отримує власне ім'я, якщо швидкість вітру в його межах досягає близько 17,5 м/с. При швидкості вітру 33 м/с і більше шторм стає ураганом.

    Нещодавно Австралію накрив потужний ураган, десятки тисяч було будинків знеструмлено.

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