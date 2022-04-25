Повітряні сили знищили дві ворожі ракети, які летіли на захід країни

Рашисти запустили ракети із літаків стратегічної авіації

Підрозділами зенітних ракетних військ Збройних сил України знищені дві ракети російських окупантів. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

«Зранку, 25 квітня, з південно-східного напрямку, із літаків стратегічної авіації імовірно Ту-95, окупантами завдано декілька ракетних ударів по Західному регіону з метою знищення об'єктів інфраструктури. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід» знищено дві крилаті ракети окупантів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 25 квітня близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне» у Львівській області. Загалом під обстріл росіян потрапили п'ять залізничних станцій у центральній і західній Україні.

Також над Хмельницькою АЕС були зафіксовані дві російські крилаті ракети. В «Енергоатомі» назвали такі дії Росії ядерним тероризмом та закликали зупинити російську агресію для запобігання ядерної катастрофи.

Зранку окупанти обстріляли Рівненщину: ворог цілить по залізничних об'єктах.

Також Вінниччина вранці здригнулася від вибухів. Влада закликала людей не робити жодних фото з місця події, зберігати спокій і залишатись в укриттях.



