На Київщині окупанти накопичують резерви: свіжі дані про ситуацію в регіоні

Обстріли та складна гуманітарна ситуація у трьох районах Київської області

На Київщині російські окупанти зосереджуються на утриманні окупованих територій та підготовці до відновлення наступальних операцій. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, доповідаючи про ситуацію в регіоні станом на вечір 28 березня.

Загарбник проводить перегрупування, концентрує техніку в населених пунктах та лісах, щоб запобігти її пошкодженню вогнем.

Російське військове керівництво намагається накопичити резерви та відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат протягом першого місяця війни.

Підрозділи ЗСУ продовжують вести оборонні дії та здійснювати успішні контратаки на окремих напрямках.

Найнебезпечніші напрямки

Житомирська траса,

Буча – Ірпінь – Гостомель,

Немішаєве,

Дмитрівська громада,

Макарівська громада,

північ Вишгородського району,

території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.

Ситуація в районах Київщини

Білоцерківський, Бориспільський, Фастівська та Обухівський райони

Ситуація контрольована, без обстрілів.

Бучанський район

Макарівська громада – обстріли

Гостомель та Ірпінь - тривали бої

Борщагівська та Вишнівська громади - ракетні удари

Бородянська, Гостомельська, Дмитрівська громади - переміщення ворога

Бучанська та Немішаївська громади - ворог окопався

Село Святопетрівське - обстріли, є поранені серед цивільного населення

Майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.

Броварський район

Протягом дня ворог обстрілював із з артилерійських систем населені пункти

У Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах - ворожа техніка

Багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків

Село Мокрець - ворог намагається закріпитися.

Вишгородський район

В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа

Славутич повністю ізольований.

Нагадаємо, місто Ірпінь, що під Києвом, звільнено від російських окупантів.



