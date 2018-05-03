Пожежа у Балаклії: порушено справу про недбале ставлення до військової служби

Розслідування проводить поліція, військова прокуратура веде процесуальне керівництво

Прокуратура за фактом пожежі на колишніх складах боєприпасів у Балаклії Харківської області порушила справу про недбале ставлення до військової служби. Про це у коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомив заступник прокурора Харківського гарнізону Владислав Зубко. «Відкрито провадження за ч.3 статті 425 (недбале ставлення до



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Гасіння пожежі у Балаклії

Розслідування проводить поліція, військова прокуратура веде процесуальне керівництво

Прокуратура за фактом пожежі на колишніх складах боєприпасів у Балаклії Харківської області порушила справу про недбале ставлення до військової служби.

Про це у коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомив заступник прокурора Харківського гарнізону Владислав Зубко.

«Відкрито провадження за ч.3 статті 425 (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, окрім воєнного стану). Розслідування проводить поліція. Військова прокуратура проводить процесуальне керівництво», — сказав Зубко.

Як відомо, ввечері на місце пожежі на колишній технічній території 65 арсеналу у Балаклії Харківської області додатково направлено ще два пожежні танки, за допомогою вертольота здійснюється повітряна розвідка.

Станом на 20.30 четверга територія арсеналу задимлена, періодично місцями спостерігаються вибухи низької інтенсивності та незначні осередки тління.

Ввечері 3 травня пожежа у Балаклії біля арсеналу зброї охопила 35 га.

Залучено авіацію ДСНС, яка о 16:50 приступила до гасіння пожежі.

Раніше Генштаб пояснив, що сталося на базі з боєприпасами у Балаклії.

Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії.

Нагадаємо, 3 травня вдень у Балаклії на Харківщині знову почали вибухати боєприпаси, а місцеве населення евакуюють.

Слід нагадати, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.

Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також було відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.

Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.