Стало відомо, які саме хімікати могли потрапити в Рось в результаті ДТП



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В Рось вилилося близько 800 літрів гербіцидів та стимуляторів росту для рослин

Частина хімікатів залишилась неушкодженою

В автомобілі, що потрапив в аварію в селі Збаржівка Вінницької області та спричинив забруднення водойм, були фунгіциди та гербіциди. В розпорядженні УНН є список тих речовин, які ймовірно потрапили у воду.

Так з ємностей, які перевозив автомобіль, витекли фунгіциди:

«Колосаль» (в об’ємі 110 л), «Біципс Гарант», «Вензер», «Майстер-Пауер» (180 л), «Піктор», «Тілмор» (110 л), «Тарпал»;

гербіциди:

«Пріма», «Тарга Супер», «Тітус» (порошок).

Частина хімікатів залишилась неушкодженою.

Нагадаємо, зранку 9 червня мікроавтобус із хімікатами впав у притоку річки Рось у Збаржівці Вінницької області. Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області повідомила, що у воду потрапила одна тонна інсектициду. Водночас рятувальники повідомляють, що в Рось вилилося близько 800 літрів гербіцидів та стимуляторів росту для рослин.

За даними поліції, хімікати були викрадені із одного із сільсгосппідприємств на Вінниччині. Кримінальні провадження відкриті за статтями про крадіжку та порушення правил охорони вод.

Як повідомлялося, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

Через вилив інсектициду в річку Рось зібралася техногенна комісія, яка визначає наступні дії.

Представниками Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції та Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось відібрано проби води з ставка та р. Рось на території Вінницької та Київської областей. Результати хіміко-біологічного аналізу на вміст хімічних речовин у воді будуть 10 червня.

У неділю, 9 червня, о 23-й годині було припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тис. мешканців) та м. Умань Черкаської області (84 тис. мешканців).

У м. Біла Церква створено запас на 1 добу, подача води призупинена. Населення забезпечується водою за рахунок підвозу та існуючих бюветів (колонок).

Правоохоронці відпрацьовують місця проживання і відпочинку людей в акваторії річки Рось, яка протікає територією кількох районів Вінницької і Київської областей.