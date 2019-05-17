Правозахисник Крикливенко очолив апарат Антикорупційного суду



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Cпівзасновник Українського інституту з прав людини, екс-керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Богдан Крикливенко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Переможця конкурсу обирала Комісія з питань Вищого корпусу державної служби в системі правосуддя

Комісія з питань Вищого корпусу державної служби в системі правосуддя у п'ятницю обрала керівника апарату Вищого антикорупційного суду (ВАС) України.

Ним став правозахисник Богдан Крикливенко, який за результатами конкурсу набрав 18,6 бала, повідомляє Центр протидії корупції.

Повідомляється, що до етапу співбесіди дійшли два кандидати: Наталія Тимощук, яка на конкурсі набрала 13,3 бала, та безпосередньо Богдан Крикливенко.

Крикливенко - правозахисник, засновник ГО "Український інститут з прав людини". Він тривалий час працював керівником Секретаріату омбудсмена, однак звільнився після призначення Людмили Денісової. У 2018 році також брав участь у конкурсі на посаду заступника державного секретаря КМУ.

У ЦПК нагадали, що в конкурсі на посаду керівника апарату брали участь 13 осіб. Після перевірки знань з англійської мови та стажу залишилися лише троє учасників - Наталія Тимощук, Наталія Король та Богдан Крикливенко. За результатами оцінювання залишилися два кандидати: Наталія Тимощук (7,3 бала) та Богдан Крикливенко (8,9 бала). Наталія Король, яка набрала 3,5 бала, вибула з конкурсу до співбесід.

Зазначається також, що керівник апарату ВАС відповідатиме за документообіг у суді, захист інформації, запобігання витоку матеріалів, невтручання в розподіл справ та незалежність інших працівників суду.

Переможця конкурсу обирала Комісія з питань Вищого корпусу державної служби в системі правосуддя. Призначити на посаду керівника апарату має голова Державної судової адміністрації України за погодженням із головою Антикорупційного суду.

Як повідомлялося, раніше на зборах суддів ВАС було обрано голову Антикорупційного суду. Нею стала Олена Танасевич. Її заступником став суддя ВАС Євген Крук. Запрацювати ж суд повинен 5 вересня 2019 року.

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