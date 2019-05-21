Представник Кабміну у Раді подав у відставку



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Під час інавгураційної промови Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Вадим Денисенко написав заяву про відставку.

Про це Денисенко повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фотокопію заяви.

«Написав заяву про складання повноважень представника уряду в парламенті», - написав він.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

«Безумовно, окрім війни, є ще багато бід, які роблять українців нещасливими. Це шокуючі тарифи, принизливі зарплати і пенсії, болючі ціни, неіснуючі робочі місця. Це медицина, про покращення якої говорять здебільшого ті, хто ніколи не лежав з дитиною у звичайній лікарні. Це міфічні українські дороги, які будуються та ремонтуються тільки у чиїсь бурхливій уяві», - сказав шостий президент.

Вихід з цієї ситуації Зеленський бачить тільки один – «ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори!».

Як повідомлялось, новобраний президент заявив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

У той же час Зеленський запросив глав парламентських фракцій на консультацію, яка відбудеться 21 травня 2019 року о 10 годині у приміщенні Адміністрації президента України.

Зазначимо, найімовірніше датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року.

Нагадаємо, рішення про розпуск парламенту стане першим указом новообраного президента.

Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.

Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

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