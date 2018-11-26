Представники країн ЄС у Радбезі ООН виступили із зверненням до Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Затримані українські моряки повинні бути звільнені, а судна передані назад», - йдеться у заяві постійних представників країн-членів ЄС в Раді Безпеки

Постійні представники Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції та Великої Британії в Раді Безпеки ООН висловили серйозне занепокоєння у зв’язку з ситуацією в Керченській протоці і закликали РФ звільнити затриманих моряків.

Про це йдеться у спільній заяві постпредів країн, опублікованій постійним представництвом Франції.

«Постійні представники країн-членів Європейського союзу в Раді Безпеки під час неформального обміну думками під час візиту в Пекін висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з недавньою ескалацією напруги в Азовському морі і в Керченській протоці», - йдеться в заяві.

Зазначається, що постпреди підтвердили повне визнання територіальної цілісності, незалежності і суверенітету України в рамках її міжнародно визнаних кордонів. Також вони закликали Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі, а також відновити свободу судноплавства у Керченській протоці. Дипломати закликали всіх діяти з граничною стриманістю для негайної деескалації ситуації.

«Затримані українські моряки повинні бути звільнені, а судна передані назад», - йдеться у заяві постійних представників.

Нагадаємо, 26 листопада Рада Безпеки ООН зібралася на надзвичайне засідання через агресію Росії проти України у Керченській протоці.

Як відомо, Верховна Рада України 26 листопада проводить позачергове засідання.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект про затвердження указу президента Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні.

Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до парламенту з проханням запровадження воєнного стану, якщо цьому немає альтернативи з одночасним ухваленням постанови про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, на сайті президента оприлюднено указ №390/2018 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні».

Раніше президент України підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.

Джерело: Європейська правда