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    У світі

    У ЄС немає підстав погоджуватися на зміну дати Brexit, – МЗС Франції

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    У ЄС немає підстав погоджуватися на зміну дати Brexit, – МЗС Франції

    Британці повинні сказати нам, що вони хочуть – Жан-Ів Ле Дріан

    Європейський Союз не погодиться на відтермінування дати виходу Великої Британії.

    Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Reuters.

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    «Це (нинішній стан переговорів) дуже хвилює. Британці повинні сказати нам, що вони хочуть «, – заявив французький міністр.

    На запитання, чи можливе черговий відтермінування дати Brexit, Ле Дріан відповів, що не в нинішніх умовах. »Ми не збираємось робити це кожні три місяці», – сказав він.

    Напередодні британська опозиція прийняла законопроєкт, який змусить Джонсона домагатися тримісячної відстрочки Brexit. Очікується, що королева Єлизавета підпише закон в понеділок.

    Законопроект передбачає, що прем’єр-міністру доведеться до 19 жовтня або затвердити угоду в парламенті, або отримати від депутатів згоду на вихід без угоди.

    Після закінчення цього терміну йому доведеться подати запит на відтермінування виходу Великої Британії до 31 січня 2020 року.

    Нагадаємо, згідно з ухваленим парламентом законопроєктом щодо продовження терміну Brexit голова уряду Британії Борис Джонсон може постати перед судом у випадку ігнорування вимог закону. 

    Як повідомлялося, Британський міністр з питань праці і пенсій Ембер Радд подала в суботу у відставку на тлі кризи в правлячій Консервативній партії через Brexit.

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