У ЄС немає підстав погоджуватися на зміну дати Brexit, – МЗС Франції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Британці повинні сказати нам, що вони хочуть – Жан-Ів Ле Дріан

Європейський Союз не погодиться на відтермінування дати виходу Великої Британії.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Reuters.

«Це (нинішній стан переговорів) дуже хвилює. Британці повинні сказати нам, що вони хочуть «, – заявив французький міністр.

На запитання, чи можливе черговий відтермінування дати Brexit, Ле Дріан відповів, що не в нинішніх умовах. »Ми не збираємось робити це кожні три місяці», – сказав він.

Напередодні британська опозиція прийняла законопроєкт, який змусить Джонсона домагатися тримісячної відстрочки Brexit. Очікується, що королева Єлизавета підпише закон в понеділок.

Законопроект передбачає, що прем’єр-міністру доведеться до 19 жовтня або затвердити угоду в парламенті, або отримати від депутатів згоду на вихід без угоди.

Після закінчення цього терміну йому доведеться подати запит на відтермінування виходу Великої Британії до 31 січня 2020 року.

Нагадаємо, згідно з ухваленим парламентом законопроєктом щодо продовження терміну Brexit голова уряду Британії Борис Джонсон може постати перед судом у випадку ігнорування вимог закону.

Як повідомлялося, Британський міністр з питань праці і пенсій Ембер Радд подала в суботу у відставку на тлі кризи в правлячій Консервативній партії через Brexit.