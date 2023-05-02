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Японія та Південна Корея відновлюють економічні переговори: ЗМІ назвали причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Японія та Південна Корея відновлюють економічні переговори: ЗМІ назвали причину
Японія та Південна Корея провели свою першу за сім років двосторонню зустріч міністрів фінансів
фото з відкритих джерел

На тлі глобальних ризиків фінансові лідери Японії та Південної Кореї провели першу двосторонню розмову за 7 років

Сьогодні, 2 травня, Японія та Південна Корея провели свою першу за сім років зустріч фінансових лідерів і домовилися відновити регулярний діалог, оскільки напруженість у ширшому регіоні та уповільнення зростання спонукають їх до розширення співпраці та виправлення. Про це інформує Reuters.

Японія та Південна Корея відновлюють економічні переговори: ЗМІ назвали причину фото 1

«Країни домовилися відновити регулярний фінансовий діалог у належний час», – заявив міністр фінансів Японії Шуничі Судзукі. За його словами, діалог, швидше за все, проводитиметься щороку.

Відновлення двосторонніх переговорів міністрів фінансів відбувається напередодні запланованого наступного тижня візиту прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішиди до Південної Кореї.

«Японія і Південна Корея є важливими сусідами, які повинні співпрацювати для вирішення різноманітних викликів, що оточують світову економіку, а також регіональне та міжнародне товариство», – заявив міністр фінансів Японії Шунічі Судзукі на зустрічі зі своїм південнокорейським колегою Чу Кюн Хо.

Зокрема він додав, що зараз доводиться стикатися з такими інцидентами, як розробка Північною Кореєю ракетно-ядерної зброї та вторгнення Росії в Україну.

 «Японія вважає вторгнення РФ неприйнятним, і дві країни повинні розв'язувати проблеми разом», – сказав Судзукі на зустрічі зі своїм південнокорейським колегою Чу Кен Хо.

Судзукі також висловив сподівання, що Японія та Південна Корея зможуть продовжити двосторонній фінансовий діалог і що це сприятиме покращенню відносин між двома країнами.

«Японія і Південна Корея відновлять регулярний фінансовий діалог, який, ймовірно, буде проводитися щорічно, у «відповідний час», – сказав Судзукі журналістам після двосторонньої зустрічі.

Очікується, що Чу відвідає Японію цього року для ще однієї зустрічі з Судзукі, повідомило міністерство фінансів Південної Кореї.

Відносини між двома північноазіатськими союзниками США були напруженими в минулому через суперечки, пов’язані з японською окупацією Кореї в 1910-1945 роках.

Вашингтон наполягав на тому, щоб обидві країни врегулювали ці суперечки, щоб краще протистояти зростаючим загрозам з боку Китаю та Північної Кореї та іншим регіональним викликам.

Раніше повідомлялося, що Японія направила у Світовий банк понад 450 мільйонів доларів допомоги для Україні. 

До слова, у Японії висловили протест Росії у зв'язку із планами провести ракетні навчання з 18 по 22 квітня в районі південної частини Курильських островів. 

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Теги: міністр Південна Корея Японія Світовий банк переговори

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