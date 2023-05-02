Японія та Південна Корея відновлюють економічні переговори: ЗМІ назвали причину

Японія та Південна Корея провели свою першу за сім років двосторонню зустріч міністрів фінансів

На тлі глобальних ризиків фінансові лідери Японії та Південної Кореї провели першу двосторонню розмову за 7 років

Сьогодні, 2 травня, Японія та Південна Корея провели свою першу за сім років зустріч фінансових лідерів і домовилися відновити регулярний діалог, оскільки напруженість у ширшому регіоні та уповільнення зростання спонукають їх до розширення співпраці та виправлення. Про це інформує Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Країни домовилися відновити регулярний фінансовий діалог у належний час», – заявив міністр фінансів Японії Шуничі Судзукі. За його словами, діалог, швидше за все, проводитиметься щороку.

Відновлення двосторонніх переговорів міністрів фінансів відбувається напередодні запланованого наступного тижня візиту прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішиди до Південної Кореї.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Японія і Південна Корея є важливими сусідами, які повинні співпрацювати для вирішення різноманітних викликів, що оточують світову економіку, а також регіональне та міжнародне товариство», – заявив міністр фінансів Японії Шунічі Судзукі на зустрічі зі своїм південнокорейським колегою Чу Кюн Хо.

Зокрема він додав, що зараз доводиться стикатися з такими інцидентами, як розробка Північною Кореєю ракетно-ядерної зброї та вторгнення Росії в Україну.

«Японія вважає вторгнення РФ неприйнятним, і дві країни повинні розв'язувати проблеми разом», – сказав Судзукі на зустрічі зі своїм південнокорейським колегою Чу Кен Хо.

Судзукі також висловив сподівання, що Японія та Південна Корея зможуть продовжити двосторонній фінансовий діалог і що це сприятиме покращенню відносин між двома країнами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Японія і Південна Корея відновлять регулярний фінансовий діалог, який, ймовірно, буде проводитися щорічно, у «відповідний час», – сказав Судзукі журналістам після двосторонньої зустрічі.

Очікується, що Чу відвідає Японію цього року для ще однієї зустрічі з Судзукі, повідомило міністерство фінансів Південної Кореї.

Відносини між двома північноазіатськими союзниками США були напруженими в минулому через суперечки, пов’язані з японською окупацією Кореї в 1910-1945 роках.

Вашингтон наполягав на тому, щоб обидві країни врегулювали ці суперечки, щоб краще протистояти зростаючим загрозам з боку Китаю та Північної Кореї та іншим регіональним викликам.

Раніше повідомлялося, що Японія направила у Світовий банк понад 450 мільйонів доларів допомоги для Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, у Японії висловили протест Росії у зв'язку із планами провести ракетні навчання з 18 по 22 квітня в районі південної частини Курильських островів.