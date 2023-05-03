Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США відправлять до Південної Кореї атомну субмарину з балістичними ракетами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США відправлять до Південної Кореї атомну субмарину з балістичними ракетами
Підводний човен типу «Огайо»
фото ілюстративне

Поки невідомо, коли підводний човен прибуде до Південної Кореї

Атомний підводний човен Військово-морський сил США з балістичними ракетами (SSBN) класу «Огайо» прибуде до Південної Кореї відповідно до нової угоди Сеула та Вашингтона про посилення зобов'язань Штатів щодо стримування загрози з боку Північної Кореї. Про це заявив представник Пентагону Пат Райдер, передає Yonhap.

Однак Райдер відмовився відповідати на запитання про те, чи буде підводний човен оснащений ядерною зброєю.

Зазначається, що угода, що отримала назву «Вашингтонська декларація», була підписана президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем і лідером США Джо Байденом під час візиту Юна до Штатів минулого тижня. На додаток до запланованого прибуття підводного човна, угода передбачає «більш регулярне» розгортання американських стратегічних активів у Південній Кореї.

«Що стосується термінів, то я не збираюся забігати наперед і оголошувати будь-які терміни розгортання», – сказав Райдер, відповідаючи на запитання, коли човен прибуде в Південну Корею.

Раніше повідомлялося, що США та Південна Корея підписали два десятки меморандумів про співпрацю.

Також відомо, що дідери США, Південної Кореї та Японії проведуть переговори в Хіросімі.

Теги: Південна Корея США ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Японія та Південна Корея провели свою першу за сім років двосторонню зустріч міністрів фінансів
Японія та Південна Корея відновлюють економічні переговори: ЗМІ назвали причину
Вчора, 12:43
США та Південна Корея підписали два десятки меморандумів про співпрацю
Лідери США, Південної Кореї та Японії проведуть переговори в Хіросімі
Вчора, 06:21
США та Південна Корея підписали два десятки меморандумів про співпрацю: деталі
США та Південна Корея підписали два десятки меморандумів про співпрацю: деталі
27 квiтня, 06:28

Соціум

«Замах» на Сергія Аксьонова: з’явилося відео затримання «українських агентів»
«Замах» на Сергія Аксьонова: з’явилося відео затримання «українських агентів»
США відправлять до Південної Кореї атомну субмарину з балістичними ракетами
США відправлять до Південної Кореї атомну субмарину з балістичними ракетами
ФСБ затримала українців та росіян, які нібито готували замах на Аксьонова
ФСБ затримала українців та росіян, які нібито готували замах на Аксьонова
«Загорілися покришки». Пожежа сталася на аеродромі під Петербургом
«Загорілися покришки». Пожежа сталася на аеродромі під Петербургом
Євробачення-2023: які країни беруть участь та що відомо про конкурс (інфографіка)
Євробачення-2023: які країни беруть участь та що відомо про конкурс (інфографіка)
Підрив залізниці у Брянській області. Росія повідомила деталі операції (відео)
Підрив залізниці у Брянській області. Росія повідомила деталі операції (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9642
Зміни у роботі військово-лікарських комісій. Рада ухвалила закони
5303
Нічний терор: стало відомо, чим окупанти атакували Київ
4402
Оборона Бахмута: командир «Холодного Яру» зробив заяву
4016
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
3994
У Казахстані депутатка склала повноваження через заклик до Зеленського
2977
«Слуги народу» на Київщині розпалися. Новою головою облради буде представник від ЄС – екснардеп

Новини

Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Сьогодні, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
Вчора, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
Вчора, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
1 травня, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
1 травня, 10:55

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту