США відправлять до Південної Кореї атомну субмарину з балістичними ракетами

Поки невідомо, коли підводний човен прибуде до Південної Кореї

Атомний підводний човен Військово-морський сил США з балістичними ракетами (SSBN) класу «Огайо» прибуде до Південної Кореї відповідно до нової угоди Сеула та Вашингтона про посилення зобов'язань Штатів щодо стримування загрози з боку Північної Кореї. Про це заявив представник Пентагону Пат Райдер, передає Yonhap.

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Однак Райдер відмовився відповідати на запитання про те, чи буде підводний човен оснащений ядерною зброєю.

Зазначається, що угода, що отримала назву «Вашингтонська декларація», була підписана президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем і лідером США Джо Байденом під час візиту Юна до Штатів минулого тижня. На додаток до запланованого прибуття підводного човна, угода передбачає «більш регулярне» розгортання американських стратегічних активів у Південній Кореї.

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«Що стосується термінів, то я не збираюся забігати наперед і оголошувати будь-які терміни розгортання», – сказав Райдер, відповідаючи на запитання, коли човен прибуде в Південну Корею.

Раніше повідомлялося, що США та Південна Корея підписали два десятки меморандумів про співпрацю.

Також відомо, що дідери США, Південної Кореї та Японії проведуть переговори в Хіросімі.