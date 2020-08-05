Окупанти на Донбасі один раз обстріляли українських захисників



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Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає, - пресслужба ООС

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 5 серпня, один раз обстріляли українських захисників. Про це повідомляє пресслужба ООС.

Зазначається, що посеред ночі поодинокі постріли з підствольного гранатомету ворог здійснив біля Шумів.

«На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався повною мірою. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали», - йдеться у повідомленні.

Також у пресслужбі наголосили, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Крім українських військовослужбовців у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил.

Зокрема, сьогодні підрозділи ДСНС під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу знайшли 30 невідомих вибухових пристрої. Загалом за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за цю добу було розміновано майже 7 гектарів територій.

За заявками місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів попередніх років будинки виконуючи роботи різного ступеня важкості. Минулої доби такі роботи проводилися на 27 об’єктах. З початку проведення ООС було відновлено 899 будинків.

На контрольних пунктах виїзду-виїзду особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу 39 громадянам України.

Також, вогнеборці зі складу Об’єднаних Сил за добу загасили 41 пожежу.

Як повідомлялося, п’ять українських захисників, які загинули на Донбасі, нагороджені орденами «За мужність».

Також вчора, 4 серпня, окупанти на Донбасі тричі порушили перемир'я.